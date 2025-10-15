कंवर्टिबल कार खरीदने का है विचार, तो कम कीमत में आते हैं ये मॉडल 

कंवर्टिबल कारें अब भारतीय बाजार में पैर पसार रही हैं। यही कारण हैं कि कई विदेशी कार निर्माता ऐसे मॉडल यहां ला रही हैं। इनमें सुहाने मौसम में छत खोलकर ड्राइविंग करने का सुखद अनुभव मिलता है। मर्सिडीज-बेंज से लेकर मासेराती तक कई कंपनियां ऐसे मॉडल पेश करती हैं। मिनी की 14 अक्टूबर को लॉन्च हुई जॉन कूपर वर्क्स कंट्रीमैन अब सबसे किफायती कंवर्टिबल बन गई है। आइये जानते हैं देश में उपलब्ध 5 सबसे किफायती कंवर्टिबल कारें कौनसी हैं।

कंवर्टिबल कार क्या होती हैं कंवर्टिबल कार? कंवर्टिबल कार एक ऐसा मॉडल होता है, जिसकी छत को हटाया या फोल्ड किया जा सकता है, जिससे इसे खुली हवा में चलाया जा सकता है। ये कारें डिजाइन में लचीलापन देती हैं और अक्सर स्पोर्टी या लग्जरी फील के साथ आती हैं। कुछ आधुनिक कंवर्टिबल में इलेक्ट्रिक रूफ होती है, जो एक निर्धारित गति पर चलने के दौरान चंद सेकेंड में खुल या बंद हो जाती है। आमताैर पर ये कूपे या रोडस्टर डिजाइन पर आधारित होती हैं।

#1 मिनी जॉन कूपर वर्क्स कंट्रीमैन की कीमत: 64.90 लाख रुपये नई मिनी जॉन कूपर वर्क्स कंट्रीमैन ALL4 सबसे किफायती कंवर्टिबल कार है, जो 3 रंगों- ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, लीजेंड ग्रे और मिडनाइट ब्लैक में उपलब्ध है। इसमें नई ऑक्टागोनल फ्रंट ग्रिल, 19-इंच के फाइव-स्पोक अलॉय व्हील, केबिन में 9.4-इंच का गोलाकार OLED इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसी सुविधाएं हैं। यह 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन (300hp/400Nm) से लैस है और 5.4 सेकेंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी कीमत 64.90 लाख रुपये है।

#2 MG साइबरस्टर की कीमत: 74.99 लाख रुपये MG मोटर्स की साइबरस्टर को जुलाई में लॉन्च किया गया था। इसकी सॉफ्ट टॉप को 50 किमी/घंटा तक की गति पर दौड़ते समय खुलने या बंद होने में सिर्फ 10 सेकेंड लगते हैं। साइबरस्टर BMW Z4 की सबसे तेज रूफिंग तकनीक की बराबरी करती है। इसमें 77kWh का बैटरी पैक है, जो 510 किलोमीटर तक रेंज देता है। यह इलेक्ट्रिक कार सिर्फ 3.2 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी कीमत 74.99 लाख रुपये है।

#3 BMW Z4 की कीमत: 87.90 लाख रुपये BMW Z4 भारत में कंपनी की एकमात्र कंवर्टिबल है। इसकी सॉफ्ट-टॉप रूफ को 50 किमी/घंटा तक की गति पर 10 सेकेंड में खोला या बंद किया जा सकता है। BMW कार में 3.0-लीटर स्ट्रेट-सिक्स टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 340hp की पावर और 500Nm का टॉर्क देता है। Z4 M40i में ट्रांसमिशन के लिए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर की सुविधा है, जबकि प्योर इंपल्स एडिशन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसकी कीमत 87.90-92.60 लाख रुपये के बीच है।

#4 मर्सिडीज CLE 300 की कीमत: 1.11 करोड़ रुपये मर्सिडीज-बेंज की CLE 300 कैब्रियोलेट भारत में कंपनी की सबसे किफायती कंवर्टिबल कार है। इसकी सॉफ्ट-टॉप रूफ 60 किमी/घंटा तक की रफ्तार पर 20 सेकेंड में खुलती और बंद होती है। इसमें 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 258hp की पावर और 400Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसे 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा है और 100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.7 सेकेंड में पकड़ लेती है। इस लग्जरी कार की कीमत 1.11 करोड़ रुपये है।