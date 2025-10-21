2026 टोयोटा FJ क्रूजर से उठा पर्दा, जानिए कैसा है इसका लुक 

कार निर्माता टोयोटा ने आधिकारिक तौर पर बिल्कुल नई बेबी लैंड क्रूज से पर्दा उठा दिया है, जिसे FJ क्रूजर नाम दिया है। यह एक कॉम्पैक्ट और मजबूत ऑफ-रोड SUV है। टोयोटा FJ क्रूजर को जापान मोबिलिटी शो 2025 में पेश किया जाएगा और बिक्री 2026 के मध्य में शुरू होगी। इसे टोयोटा के कॉम्पैक्ट क्रूजर EV कॉन्सेप्ट से विकसित किया गया है और यह एक मजबूत और सीधा सिल्हूट प्रदान करता है।

एक्सटीरियर ऐसा है SUV का लुक 2026 FJ क्रूजर में ट्रिम लेवल के आधार पर 2 फेसिया हैं। एक में गोल हेडलाइट्स हैं, जबकि दूसरे में आयताकार यूनिट मिलेगी। गाड़ी में तराशे हुए बॉडी पैनल, मोटे और उभरे हुए आयताकार व्हील आर्च, सीधा खड़ा लुक, मजबूत बंपर, मोटे C-पिलर, टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील और आकर्षक LED टेललाइट्स जैसी सुविधाएं होंगी। कस्टमाइजेशन के लिए बंपर आसानी से हटाए जा सकते हैं और कार्गो पैनल और स्नोर्कल जैसे वैकल्पिक एलिमेंट भी उपलब्ध हैं।

इंटीरियर कैसा है गाड़ी का इंटीरियर? लैंड क्रूजर 250 वाले प्लेटफॉर्म पर आधारित बेबी लैंड क्रूज का व्हीलबेस 270mm है। इससे टर्निंग सर्कल घटकर 5.5-मीटर रह गया है। डायमेंशन की बात करें तो यह 4,575mm लंबी, 1,855mm चौड़ी और 1,960mm ऊंची है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 215.3mm और एप्रोच एंगल 31 डिग्री है। इंटीरियर में 12.5-इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भौतिक बटन, ऑडियो और क्रूज कंट्रोल के साथ बड़ा स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी सुविधाएं शामिल हैं।