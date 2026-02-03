2026 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 के 3 रंग बंद, अब 4 विकल्पों में मिलेगी
क्या है खबर?
रॉयल एनफील्ड ने अपनी गुरिल्ला 450 के 3 रंग विकल्पों को बंद कर दिया है। इससे रंगों की कुल रेंज सीमित हो गई है। यह मोटरसाइकिल 3 वेरिएंट- एनालॉग, डैश और फ्लैश में उपलब्ध है। वेरिएंट के आधार पर कंपनी 7 रंगों का विकल्प देती थी, जो अब घटकर 4 रह गए हैं। येलो रिबन, प्लाया ब्लैक और गोल्ड डिप विकल्प बंद हो गए हैं, वहीं स्मोक सिल्वर, पेइक्स ब्रॉन्ज, शैडो ऐश और ब्रावा ब्लू बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।
बदलाव
फीचर्स में क्या किया बदलाव?
रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट से येलो रिबन रंग तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, लेकिन डीलर्स के पास स्टॉक मौजूद होने के कारण प्लाया ब्लैक और गोल्ड डिप रंग अभी भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। रंगों के बंद होने के अलावा गुरिल्ला 450 के मैकेनिकल पार्ट्स, फीचर्स और उपकरण पहले जैसे ही हैं। इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील और दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक लगे हैं। खास बात यह है कि इसमें 160 सेक्शन का रियर टायर है।
कीमत
कितनी है मौजूद रंग विकल्पों की कीमत?
गुरिल्ला 450 में 452cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूलिंग, DOHC 4V/सिलेंडर हेड शेर्पा इंजन लगा है, जिसका इस्तेमाल रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में भी किया गया है। यह लगभग 40bhp की पावर और 40Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। गुरिल्ला स्मोक सिल्वर एनालॉग वेरिएंट की कीमत 2.56 लाख रुपये, पेइक्स ब्रॉन्ज और शैडो ऐश डैश वेरिएंट की 2.67 लाख रुपये और ब्रावा ब्लू फ्लैश वेरिएंट की कीमत 2.72 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।