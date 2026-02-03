2026 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 के 3 रंग बंद, अब 4 विकल्पों में मिलेगी

रॉयल एनफील्ड ने गुरिल्ला 450 के 3 रंग विकल्प बंद कर दिए हैं

क्या है खबर?

रॉयल एनफील्ड ने अपनी गुरिल्ला 450 के 3 रंग विकल्पों को बंद कर दिया है। इससे रंगों की कुल रेंज सीमित हो गई है। यह मोटरसाइकिल 3 वेरिएंट- एनालॉग, डैश और फ्लैश में उपलब्ध है। वेरिएंट के आधार पर कंपनी 7 रंगों का विकल्प देती थी, जो अब घटकर 4 रह गए हैं। येलो रिबन, प्लाया ब्लैक और गोल्ड डिप विकल्प बंद हो गए हैं, वहीं स्मोक सिल्वर, पेइक्स ब्रॉन्ज, शैडो ऐश और ब्रावा ब्लू बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।