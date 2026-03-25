2026 रेनो डस्टर के माइलेज का खुलासा, जानिए 1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ेगी

2026 डस्टर को शार्प और आधुनिक डिजाइन दिया गया है। इसमें चौकोर, उभरे हुए व्हील आर्च और व्यापक ब्लैक क्लैडिंग हैं। भारतीय मॉडल में आइब्रो के आकार के LED DRLs वाले खास LED हेडलाइट्स भी हैं, जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। हेडलाइट्स के बीच में डस्टर बैज वाली ट्रेपेजॉइडल ग्रिल है, जबकि पिक्सेल स्टाइल LED फॉग लैंप इसके आधुनिक लुक को पूरा करते हैं। अंदर, फाइटर जेट के कॉकपिट से प्रेरित ड्राइवर-केंद्रित केबिन दिया है।

माइलेज

ट्रांसमिशन विकल्पों के आधार पर कैसे हैं माइलेज आंकड़े?

रेनो डस्टर का 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अपने सेगमेंट में सबसे अधिक पावर और टॉर्क आउटपुट देता है। यह 163PS की पावर और 280Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन के लिए इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड DCT से जोड़ा गया हैं। ट्रांसमिशन विकल्पों के आधार पर माइलेज देखें तो DCT विकल्प के साथ ARAI प्रमाणित ईंधन दक्षता 18.45 किमी/लीटर है और MT विकल्प के साथ यह 17.75 किमी/लीटर है। इस गाड़ी की कीमत 10.29-18.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।