2026 रेंज रोवर स्पोर्ट SV को नए रंग विकल्पों में पेश किया है

2026 रेंज रोवर स्पोर्ट SV भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

ब्रिटिश कंपनी लैंड रोवर ने भारत में रेंज रोवर स्पोर्ट SV को लॉन्च किया है। यह लग्जरी SUV रेंज रोवर स्पोर्ट SV एडिशन टू का अधिक किफायती विकल्प है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपये कम है, जबकि इसमें वही इंजन और SV की मुख्य विशेषताएं बरकरार हैं। यह लॉन्च जगुआर लैंड रोवर (JLR) द्वारा भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने से पहले रेंज रोवर SV और स्पोर्ट SV एडिशन टू की कीमतों में बदलाव के तुरंत बाद हुआ है।