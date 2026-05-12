2026 रेंज रोवर स्पोर्ट SV भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
ब्रिटिश कंपनी लैंड रोवर ने भारत में रेंज रोवर स्पोर्ट SV को लॉन्च किया है। यह लग्जरी SUV रेंज रोवर स्पोर्ट SV एडिशन टू का अधिक किफायती विकल्प है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपये कम है, जबकि इसमें वही इंजन और SV की मुख्य विशेषताएं बरकरार हैं। यह लॉन्च जगुआर लैंड रोवर (JLR) द्वारा भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने से पहले रेंज रोवर SV और स्पोर्ट SV एडिशन टू की कीमतों में बदलाव के तुरंत बाद हुआ है।
एक्सटीरियर
एक्सटीरियर में दिए हैं नए रंग विकल्प
2026 रेंज रोवर स्पोर्ट SV को सैटिन फिनिश में ग्रीन, मैट फिनिश में ऑरेंज, ग्लॉस फिनिश में ब्लू, मैट फिनिश में परपल और ग्लॉस फिनिश में टील रंग विकल्पों में पेश किया है। इनके साथ कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ और 22-इंच के फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। बाहरी हिस्से में 'SV' लोगो, 4 एग्जॉस्ट पाइप और एक आकर्षक रियर स्पॉइलर भी हैं। इसके अलावा, इसमें ब्लैक पिलर, रियरव्यू मिरर हाउसिंग, फ्रंट स्प्लिटर, ग्रिल और एयर इंटेक्स भी ब्लैक किए हैं।
कीमत
कितनी है इस गाड़ी की कीमत?
इंटीरियर में लाइट क्लाउड, एबोनी थीम में विंडसर लेदर सीटें और स्लाइडिंग पैनोरमिक सनरूफ दी गई हैं। ये फीचर्स विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए तैयार किए हैं। इसके अलावा, एक्सटेंडेड लेदर पैकेज, सिग्नेचर मेरिडियन साउंड सिस्टम और 'SV' ब्रांडिंग के साथ रोशन डोर सिल्स भी मिलते हैं। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक से लैस 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन है, जो 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 3.8 सेकेंड में पकड़ लेता है। इसकी शुरुआती कीमत 2.05 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है।