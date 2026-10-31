जाकिर नाइक ने लड़कियों की शिक्षा पर किया तालिबान का बचाव, 3 देशों ने की आलोचना

अफगानिस्तान की निर्वासित महिला सांसद मरियम सोलेमानखिल ने लिखा, 'जाकिर नाइक के अनुसार, अफगान लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वे तो बस महिला शिक्षकों का इंतजार कर रही हैं। वही महिला शिक्षक जिन पर तालिबान ने खुद काम करने से प्रतिबंध लगा रखा है? बेहतरीन लॉजिक है डॉक्टर!'

उन्होंने लिखा, 'साफ है कि जब स्त्री-द्वेष पगड़ी पहन लेता है, तो कुछ विद्वान अचानक सोचने-समझने की क्षमता खो देते हैं। जाकिर नाइक आपको शर्म आनी चाहिए।'