ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, 23 से 25 सितंबर तक दौरा

यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है, जब दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव चरम पर हैं और इससे निपटने के प्रयास जारी हैं।

पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था, "मुझे लगता है कि वह आएंगे...यह अच्छी बात है कि हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारी बहुत अच्छी मुलाकात होगी। अमेरिका और चीन के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। कई अलग-अलग समझौते होंगे।"

ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ चीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं।