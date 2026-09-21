ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, 23 से 25 सितंबर तक दौरा
क्या है खबर?
चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को आधिकारिक रूप से ऐलान किया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका का दौरा करेंगे। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि जिनपिंग 23 से 25 सितंबर तक वाशिंगटन के आधिकारिक दौरे पर होंगे। इस दौरान ट्रंप और शी के बीच 24 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक होगी। बता दें कि यह इस साल दोनों नेताओं के बीच दूसरी बड़ी मुलाकात होगी।
मुलाकात
व्यापार को लेकर तनाव के बीच मुलाकात
यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है, जब दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव चरम पर हैं और इससे निपटने के प्रयास जारी हैं।
पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था, "मुझे लगता है कि वह आएंगे...यह अच्छी बात है कि हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारी बहुत अच्छी मुलाकात होगी। अमेरिका और चीन के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। कई अलग-अलग समझौते होंगे।"
ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ चीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
मुलाकात
मई में ट्रंप पहुंचे थे बीजिंग
इस साल ट्रंप और जिनपिंग की दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले, ट्रंप ने मई में बीजिंग की यात्रा की थी।
मुलाकात के जरिए दोनों नेता ऐसे संबंधों में स्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं जो व्यापार, ताइवान और ईरान को लेकर मतभेदों के कारण दबाव में हैं।
साथ ही, जिनपिंग 10 साल में पहली बार तब व्हाइट हाउस आ रहे हैं, जब चीनी अर्थव्यवस्था लगातार दूसरे वर्ष एक ट्रिलियन डॉलर का व्यापार लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर है।
मुद्दे
किन मुद्दों पर होगी बातचीत?
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार के अलावा कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताएं भी उनके संबंधों से जुड़े व्यापक मुद्दों का हिस्सा हैं।
दोनों देश पिछले साल बनी व्यापार-तकनीकी संधि को आगे बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। दुर्लभ खनिज को लेकर अमेरिका चाहता है कि चीन इनके निर्यात पर लगी पाबंदियां ढीली करे।
ताइवान भी दोनों के बीच एक संवेदनशील सुरक्षा और भू-राजनीतिक मुद्दा है।