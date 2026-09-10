BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन ने की पुष्टि

जिनपिंग 7 साल बाद भारत आ रहे हैं। इससे पहले वे दिसंबर, 2019 में भारत दौरे पर आए थे।

चीनी राष्ट्रपति की यह यात्रा ऐसे समय होगी, जब दोनों देश सीमा तनाव के कारण सालों से तनावपूर्ण संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने उच्च स्तरीय चर्चा के लिए चीन की यात्रा की थी।