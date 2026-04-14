शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में शांति के लिए 4-सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया

प्रस्ताव शी के 4 सूत्रीय प्रस्ताव में क्या है? शी ने अपने प्रस्ताव में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत का पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र के लिए एक साझा, व्यापक, सहयोगात्मक और टिकाऊ सुरक्षा संरचना के निर्माण को बढ़ावा देना अनिवार्य है। उन्होंने राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत का पालन करने का आग्रह करते हुए खाड़ी क्षेत्र की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के पूर्ण सम्मान की बात कही। उन्होंने खाड़ी कर्मियों, सुविधाओं, संस्थानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की।

मांग अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर रिपोर्ट के मुताबिक, शी ने अपने प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय कानून का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, "जब हमारे लिए उपयुक्त हो तब अंतरराष्ट्रीय कानून का उपयोग करें, जब उपयुक्त न हो इसे त्याग दें वाली नीति नहीं हो सकती। हम दुनिया को जंगल के कानून की ओर लौटने की अनुमति नहीं दे सकते।" उन्होंने कहा कि विकास और सुरक्षा में समन्वय होना चाहिए। उन्होंने खाड़ी देशों में विकास के अनुकूल वातावरण बनाने की अपील की।

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