शी जिनपिंग ने ट्रंप को चीन के गुप्त परिसर झोंगनानहाई की सैर कराई, जानिए इसकी खासियत

चीन के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को उस जगह की सैर कराई, जहां वे आमतौर पर सभी राष्ट्राध्यक्षों को नहीं ले जाते। उन्होंने बीजिंग के 'गुप्त परिसर' झोंगनानहाई में ट्रंप की मेजूबानी की, जो न केवल चीनी राष्ट्रपति का सरकारी आवासीय कॉम्पलेक्स है, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) और राज्य परिषद का मुख्य केंद्र भी है। इस ऐतिहासिक परिसर की क्या खासियत है? आइए, जानते हैं।

दौरा परिसर के बगीचे के गुलाबों को देखकर हतप्रभ हुए ट्रंप पहले दिन द्विपक्षीय वार्ता और राजकीय भोज के बाद दूसरे दिन, शी और ट्रंप का आधा समय मैत्रीपूर्ण तस्वीरों, सैर, चाय और दोपहर के भोजन में गुजरा। ट्रंप जब झोंगनानहाई पहुंचे तो वहां लगे गुलाबों की प्रशंसा की। उन्होंने इसे अब तक के सबसे खूबसूरत गुलाब बताए, तो शी ने उसके बीज भिजवाने की पेशकश की। ट्रंप ने परिसर के अंदर कई सैकड़ों साल पुराने पेड़ देखे और कहा कि उन्हें झोंगनानहाई की आदत पड़ सकती है।

खासियत कितना खूबसूरत है झोंगनानहाई? झोंगनानहाई फोरबिडेन सिटी के पश्चिम और तियानमेन स्क्वॉयर के पास है। इसके नाम का अर्थ 'मध्य और दक्षिणी सागर' है। परिसर के अंदर 2 बड़े झीलें हैं, जिन्हें समुद्र कहा जाता है। यह 1,500 एकड़ में फैला है, जिसमें आधे हिस्से में झीलों वाला पानी है। यहां आधुनिक कार्यालय, चीनी गार्डन, प्राचीन मंदिर, पैविलियन है। पूरा परिसर लाल दीवारों से घिरा है। यहां की सुरक्षा अमरेकी व्हाइट हाउस और रूस के क्रेमलिन जैसी सख्त है और प्रवेश प्रतिबंधित है।

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परिसर चीनी सत्ता की प्रतीक है ये इमारत मिंग और किंग राजवंशों के सम्राटों ने 1400 से निषिद्ध शहर के भीतर से अपने राज्य पर शासन किया। यह उनका शाही बगीचा हुआ करता था। वर्ष 1898 में महारानी डॉवेजर सिक्सी ने यहीं पर सम्राट गुआंग्शू के खिलाफ तख्तापलट किया था और सबसे पहले झोंगनानहाई को सत्ता केंद्र के रूप में देखा। कई साल बाद 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे अपना मुख्यालय बनाया और 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' की स्थापना के बाद माओ जेडोंग ने यहां कार्यालय-आवास बनाया।

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सत्ता चीन के बड़े फैसले यहीं से होते हैं यह चीन का अति सुरक्षित परिसर है। यहां हुआइरेन हॉल में चीनी पोलित ब्यरो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और बड़े कूटनीतिक-राजनीतिक फैसले होते हैं। शी और उनके मंत्री अधिकारी यहीं से काम करते और यहीं रहते हैं। हालांकि, आज, झोंगनानहाई चीन के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। वर्ष 1949 में सत्ता का केंद्र बनने से पहले 1920 में, यह एक पार्क था, जहां पर्यटकों को झीलों में नौका विहार और तैराकी की अनुमति थी।

प्रवेश सभी को नहीं मिलता प्रवेश शी यहां हर राष्ट्राध्यक्ष को नहीं लाते। यह बहुत दुर्लभ होता है। शुक्रवार को ट्रंप ने शी से पूछा भी क्या दूसरे देशों के नेताओं को भी यहां लाया जाता है, तब शी ने जवाब दिया कि बेहद कम। शी ज्यादातर कूटनीतिक मुलाकातें ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल या फिर डियाओयुताई स्टेट गेस्टहाउस में करते हैं। यहां व्लादिमीर पुतिन कई बार आ चुके हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर जी लुकाशेंको, बराक ओबामा, डच राजा और एलन मस्क आ चुके हैं।