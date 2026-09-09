सिंगापुर के प्रधानमंत्री के वेतन में करीब 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है

सिंगापुर के प्रधानमंत्री को सालाना 27 करोड़ रुपये वेतन मिलेगा, ट्रंप से 7 गुना ज्यादा

लेखन आबिद खान 10:21 am Sep 09, 202610:21 am

क्या है खबर?

सिंगापुर सरकार ने अपने प्रधानमंत्री, मंत्रियों और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के वेतन में करीब 64 प्रतिशत या 11 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद उनका सालाना वेतन 27 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेतन से 7 गुना ज्यादा है। ट्रंप को सालाना करीब 3.79 करोड़ रुपये वेतन मिलता है। वोंग पहले से दुनिया के सबसे ज्यादा वेतन वाले प्रधानमंत्री थे।