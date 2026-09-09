रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके से मुलाकात की

श्रीलंकाई राष्ट्रपति बोले- हमारी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में नहीं होने देंगे

लेखन आबिद खान 06:00 pm Sep 09, 202606:00 pm

क्या है खबर?

भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल श्रीलंका दौरे पर हैं। वहां उन्होंने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मुलाकात की। इस दौरान दिसानायके ने भारत को आश्वासन दिया कि कोलंबो कभी भी अपनी धरती को भारत के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसके अलावा दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने भारतीय सेना द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का उद्घाटन भी किया।