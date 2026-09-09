श्रीलंकाई राष्ट्रपति बोले- हमारी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में नहीं होने देंगे
क्या है खबर?
भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल श्रीलंका दौरे पर हैं। वहां उन्होंने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मुलाकात की। इस दौरान दिसानायके ने भारत को आश्वासन दिया कि कोलंबो कभी भी अपनी धरती को भारत के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसके अलावा दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने भारतीय सेना द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का उद्घाटन भी किया।
बयान
सिंह बोले- दोनों देशों ने मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया
सिंह ने कहा, "निकट पड़ोसी और समुद्री साझेदार होने के नाते, भारत और श्रीलंका ने अपने देशों के विकास और अपने लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसी प्रकार, हमने अपने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के अपने संकल्प को दोहराया है।"
सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर सरकार के 2 साल पूरे होने पर दिसानायके को शुभकामनाएं दीं।
दौरा
3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर हैं रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री सिंह दोनों देशों के बीच समुद्री और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को कोलंबो पहुंचे।
भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा, "दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायु सेना के लिए L70 तोपों के उन्नयन और राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों (NDC) के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया।"
सिंह का ये दौरा चीन के साथ श्रीलंका की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए अहम है।