क्या भारत को मिलेगी UNSC की स्थायी सदस्यता? 4 यूरोपीय V-4 देशों ने किया पूर्ण समर्थन

विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत और V-4 देशों के बीच केवल कूटनीतिक समर्थन ही नहीं, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए कई अहम समझौते हुए हैं।

इसके तहत अब रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को निरंतर बनाए रखने के लिए हर साल भारत और V-4 देशों के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक होगी।

आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को गति देने के लिए एक 'वार्षिक व्यापार मंच' का गठन करने पर भी सहमति बनी है।