बांग्लादेश की संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद ने पाकिस्तानक की यात्रा के दौरान भारत के खिलाफ कड़ी बयानबाजी की है

बांग्लादेश शेख हसीना के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जाएगा ICJ? पाकिस्तान में दिया बड़ा बयान

लेखन भारत शर्मा 04:47 pm Nov 26, 202604:47 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर गए बांग्लादेश की संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद ने इस्लामाबाद से भारत के खिलाफ बेहद तीखा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने भारत पर पिछले 15 सालों तक बांग्लादेश का शोषण करने और उसके साथ एक उपनिवेश जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करता है, तो वच इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में ले जाएंगे।