निकोलस मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस कौन हैं, अमेरिका ने उन्हें क्यों गिरफ्तार कर लिया?

वेनेजुएला में अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया है और एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। वेनेजुएला की 'फर्स्ट लेडी' फ्लोरेस को 'लेडी मैकबेथ' और 'फर्स्ट कॉम्बैटेंट' जैसे नामों से जाना जाता है। उन्हें मदुरो के साथ वेनेजुएला की सत्ता का ताकतवर चेहरा माना जाता है। आइए फ्लोरेस के बारे में जानते हैं।

प्रारंभिक जीवन गरीबी में बीता फ्लोरेस का शुरुआती जीवन फ्लोरेस का जन्म 15 अक्टूबर, 1956 को वेनेजुएला के टिनाक्विलो में हुआ। उनका बचपन गरीबी में बीता और उनके पिता अलग-अलग शहरों में घूमकर सामान बेचते थे। बाद में बेहतर जिंदगी की तलाश में उनका परिवार राजधानी काराकस चला आया। यहीं पर फ्लोरेस ने कानून की पढ़ाई की। इस दौरान वे एक पुलिस स्टेशन में गवाहों के बयान लेने का अंशकालिक काम भी करती थीं। पढ़ाई के बाद उन्होंने एक पुलिस डिटेक्टिव से शादी की, जिनसे उनके 3 बेटे हैं।

राजनीति कैसे हुआ राजनीति में प्रवेश? 1989 में काराकस में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद हिंसा फैल गई। बाद में फ्लोरेस ने कहा कि इस घटना ने उन्हें राजनीति और क्रांति की ओर मोड़ा। इसी समय सैन्य अफसर ह्यूगो शावेज भी सरकार के खिलाफ हुए। 1992 में तख्तापलट की असफल कोशिश के बाद शावेज को जेल भेज दिया गया। फ्लोरेस ने खुलकर उनका समर्थन किया। उन्होंने शावेज के लिए जनसमर्थन जुटाया, कानूनी मदद पेश की और उनके समर्थकों के पत्रों का जवाब दिया।

मादुरो से मुलाकात कैसे हुई मादुरो से मुलाकात? इसी समय पर मादुरो शावेज के सलाहकार थे। दोनों अपने-अपने जीवनसाथियों से अलग हो रहे थे और धीरे-धीरे करीब आ गए। बाद में मादुरो ने बताया कि फ्लोरेस ने उन्हें आंख मारकर बातचीत शुरू की थी। फ्लोरेस ने कहा था, "शावेज की रिहाई के लिए हुए संघर्ष के दौरान हम सड़कों पर थे। मुझे कैटिया में हुई एक बैठक याद है, जब एक युवक ने बोलना शुरू किया तो मैं उसे देखती रह गई। मैंने कहा यह कितना बुद्धिमान है।"

राजनीति में उदय शावेज के राष्ट्रपति बनते ही बढ़ने लगा फ्लोरेस का कद 1998 में शावेज राष्ट्रपति बने तो फ्लोरेस का कद भी बढ़ा। 2000 में फ्लोरेस नेशनल असेंबली की सदस्य चुनी गईं। 2006 में वे वेनेजुएला की संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनीं और 2011 तक इस पद पर रहीं। 2012 से 2013 के बीच उन्होंने अटॉर्नी जनरल का पद संभाला। 2012 में चावेज ने उन्हें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। जुलाई, 2013 में उन्होंने मादुरो से शादी कर ली। बाद में वे राष्ट्रीय संविधान सभा की सदस्य भी बनीं।