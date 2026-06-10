जापान के बाद नेपाल ने भी भारतीय आमों पर लगाया प्रतिबंध, क्या है वजह?

रिपोर्ट

रिपोर्ट में दावा- अप्रैल से ही लागू प्रतिबंध

समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल सरकार ने भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें अत्यधिक कीटनाशक पाए गए थे और इसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रों विशेष रूप से मधेस प्रांत में क्वारेंटाइन सुविधाओं का अभाव था। नेपाल के कृषि और पशुधन मंत्रालय द्वारा लगाए गए ये प्रतिबंध कथित तौर पर अप्रैल-मई से लागू हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से गर्मियों में भारत के आम निर्यात को बड़ा झटका लगेगा।