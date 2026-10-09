सिंगापुर दुनिया में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश बना हुआ है

सिंगापुर वर्तमान में दुनिया में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश क्यों बन गया?

लेखन भारत शर्मा 05:29 pm Oct 09, 202605:29 pm

क्या है खबर?

दक्षिण-पूर्वी एशिया में फैले भीषण पर्यावरणीय संकट के कारण दुनिया के सबसे विकसित और अमीर देशों में से एक सिंगापुर इस समय दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है। स्विट्जरलैंड के रियल-टाइम एयर क्वालिटी ट्रैकर IQAir की वैश्विक रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष पर पहुंच गया है, जहां की हवा पूरी तरह से जहरीली धुंध की मोटी चादर में लिपटी हुई है। पूरे देश का प्रदूषक मानक सूचकांक (PSI) 'अस्वस्थ' श्रेणी में बना हुआ है। आइए इसका कारण जानते हैं।