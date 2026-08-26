ट्रंप प्रशासन ने दुनियाभर में अमेरिकी वीजा के आवेदन और साक्षात्कार रोके

ट्रंप ने दुनियाभर में अमेरिकी वीजा के आवेदन और साक्षात्कार क्यों रोके? जानिए कारण

लेखन गजेंद्र 12:39 pm Aug 26, 202612:39 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में आव्रजन सख्ती के बीच विदेश विभाग ने दुनियाभर में अप्रवासी वीजा आवेदनों और साक्षात्कार पर रोक लगा दी है। विदेश विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में एक वैश्विक प्रशिक्षण चल रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए वीजा सेवाओं के लिए नियुक्तियां रोकी गई हैं। जिन आवेदकों के साक्षात्कार निर्धारित थे, उन्हें ईमेल भेजकर सूचित किया गया कि उनकी मुलाकातें रद्द कर दी गई हैं। उन्हें जल्द नई तारीख दी जाएगी।