कौन थे लोबसांग रंगजेन, जिन्होंने UN मुख्यालय के बाहर किया आत्मदाह?

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चीन का कहना है कि 13वीं शताब्दी में युआन राजवंश के समय से तिब्बत चीन का हिस्सा रहा है। चीन के अनुसार, 1951 में हुए समझौते के जरिए तिब्बत आधिकारिक रूप से चीन में शामिल हुआ। वहीं, तिब्बती समुदाय का कहना है कि 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया था और 1951 का समझौता दबाव में हुआ। 1959 में 14वें दलाई लामा भारत आ गए थे और यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है।