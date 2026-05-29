कांगो में कहर बरपा रहा इबोला का स्ट्रेन, अब तक 906 मामले और 223 संदिग्ध मौत 

वायरस अफ्रीका में फैल रही बीमारी WHO के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कैरोलिना गणराज्य (DRC) में इबोला के 125 पुष्ट मामले सामने आए हैं, जिनमें इटुरी, उत्तरी किवू और दक्षिणी किवू में 17 पुष्ट मौतें हुई हैं। युगांडा में भी इबोला के 7 पुष्ट मामले मिले हैं, जिनमें 3 DRC से आए थे। इनमें एक मौत हुई है। WHO ने बताया कि सामुदायिक संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। संक्रमित लोगों में मरने वालों की दर 30 से 50 प्रतिशत है।

उपचार फिलहाल 3 दवाओं का चल रही परीक्षण मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी 3 प्रायोगिक दवाओं की पहचान हुई है, जो खतरनाक बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के इलाज में मददगार हैं। इन उपचारों में मैप्प बायोफार्मास्युटिकल द्वारा निर्मित MBP134, रीजेनरॉन द्वारा विकसित मैफ्टीविमैब और गिलियड साइंसेज की एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर शामिल हैं। WHO ने बताया कि सभी दवाएं प्रायोगिक चरण में है। रीजेनरॉन ने कहा कि उसकी दवा पहले से कांगो में उपलब्ध है, अगर WHO इसे उपचार अध्ययनों में शामिल करता है तो इसका उपयोग किया जा सकता है।

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