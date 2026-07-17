इंजीनियर, सरकारी ऊर्जा कंपनी के प्रमुख; कौन हैं यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री सर्गेई कोरेत्स्की?

14 मार्च, 1978 को लुत्स्क शहर में जन्में कोरेत्स्की पेशे से इंजीनियर और अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने लुत्स्क तकनीकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की है।

इसके बाद वे इवानो-फ्रांकिवस्क ऑइल और गैस राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए, जहां से उन्होंने तेल और गैस उत्पादन में भी डिग्री प्राप्त की है।

उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत 1997 में कॉन्टिनम ग्रुप के साथ की थी। बाद में वे इस कंपनी के CEO भी बने।