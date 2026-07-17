इंजीनियर, सरकारी ऊर्जा कंपनी के प्रमुख; कौन हैं यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री सर्गेई कोरेत्स्की?
क्या है खबर?
रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने देश के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। अब सर्गेई कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कोरेत्स्की इससे पहले कभी किसी सरकारी पद पर नहीं रहे, लेकिन उन्हें ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। वे यूक्रेन की सरकारी तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगैज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं। आइए कोरेत्स्की के बारे में जानते हैं।
शुरुआती जीवन
मैकेनिकल इंजीनियर हैं कोरेत्स्की
14 मार्च, 1978 को लुत्स्क शहर में जन्में कोरेत्स्की पेशे से इंजीनियर और अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने लुत्स्क तकनीकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की है।
इसके बाद वे इवानो-फ्रांकिवस्क ऑइल और गैस राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए, जहां से उन्होंने तेल और गैस उत्पादन में भी डिग्री प्राप्त की है।
उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत 1997 में कॉन्टिनम ग्रुप के साथ की थी। बाद में वे इस कंपनी के CEO भी बने।
अनुभव
ऊर्जा क्षेत्र में 20 साल से ज्यादा का अनुभव
कोरेत्स्की को ऊर्जा क्षेत्र में 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। मई 2025 से वे यूक्रेन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी नाफ्टोगैज के CEO हैं।इससे पहले वह यूक्रेन की सबसे बड़ी तेल कंपनी और नाफ्टोगैज का हिस्सा रही उक्रनाफ्टा के प्रमुख थे।
वे वेस्टर्न ऑयल ग्रुप, कॉन्टिनम ग्रुप और यूक्रेन की सबसे बड़ी फिलिंग स्टेशन चेन में से एक WOG के CEO भी रह चुके हैं।
कोरेत्स्की ने कुछ समय के लिए कॉफी चेन भी चलाई थी।
वजह
क्यों प्रधानमंत्री चुने गए कोरेत्स्की?
ऊर्जा क्षेत्र में कोरेत्स्की का व्यापक अनुभव ही उनके चयन की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल, रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे पूरे देश में ऊर्जा की भारी कमी सामने आई है, खासतौर पर सर्दियों के दौरान।
जेलेंस्की ने सर्दियों से पहले ऊर्जा तैयारियों को सबसे प्रमुख प्राथमिकता घोषित किया है। उन्होंने कहा, "सर्दियों की तैयारी करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और यूक्रेन को उत्पन्न होने वाले हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए।"
प्रतिनिधिमंडल
कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा रहे हैं कोरेत्स्की
कोरेत्स्की अक्सर विदेशों में होने वाली बैठकों के दौरान यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।
हाल ही में NATO शिखर सम्मेलन के दौरान वे जेलेंस्की के साथ तुर्की गए थे।
जून में वे पोलैंड में यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। तब उन्होंने विश्व नेताओं से मुलाकात की और नाफ्टोगैज समूह और यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र के लिए समग्र रूप से ठोस परिणाम हासिल करने में मदद की।