कौन हैं स्पेन की राजकुमारी लियोनोर, जो 150 साल में पहली बार बनेंगी रानी?

स्पेन में इस समय 20 वर्षीय राजकुमारी लियोनोर की काफी चर्चा हो रही है। वह देश में 150 साल बाद रानी बनने की ओर बढ़ रही हैं। एक ऐसा पद, जिस पर 150 साल पहले उनके परिवार की महान इसाबेला द्वितीय रही थीं। ऑस्टुरियस (स्पेनिश सिंहासन के उत्तराधिकारी) की राजकुमारी लियोनोर राजा फेलिप VI और रानी लेटिजिया की बड़ी बेटी हैं। वह इस समय सैन्य प्रशिक्षण ले रही हैं। कौन हैं स्पेन की राजकुमारी लियोनोर? आइए जानते हैं।

परिचय स्पेन की सशस्त्र सेनाओं की भावी कमांडर-इन-चीफ होंगी लियोनोर राजकुमारी लियोनोर डे बोर्बोन का जन्म 31 अक्टूबर, 2005 को मैड्रिड के रुबेर अंतरराष्ट्रीय अस्पताल में हुआ था। उनकी छोटी बहन इन्फैंटा सोफिया (जन्म 2007) हैं। स्पेन की राजशाही में लड़का-लड़की में भेद न करके पहली संतान को प्राथमिकता है, जिससे लियोनोर सिंहासन की उत्तराधिकारी बनीं। उनका पूरा पारंपरिक उत्तराधिकारी नाम 'लीओनोर दे टोडोस लॉस सैंटोस दे बोर्बोन ई ऑर्टिज' है, जो उनके पिता-दादा के नाम में भी था। उनके पिता बोर्बोन घराने और माता का उपनाम ऑर्टिज है।

पढ़ाई कितना पढ़ी हैं राजकुमारी? राजकुमारी लियोनोर को राजपरिवार ने भावी रानी के हिसाब से शिक्षा दी गई है, ताकि उनके अंदर योग्य शासक के गुण आ सकें। उन्होंने प्राथमिक पढ़ाई मैड्रिड के सांता मारिया डे लॉस रोजलेस स्कूल में की और जहां स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच और कैटलन भाषाएं सीखीं। वह कुछ अन्य विदेशी भाषाएं भी जानती हैं। उन्होंने 2021-23 तक ब्रिटेन वेल्स के UWC अटलांटिक कॉलेज में इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) डिप्लोमा किया है। यह एलीट स्कूल है, जहां दुनियाभर के छात्र पढ़ते हैं।

प्रशिक्षण सैन्य प्रशिक्षण भी ले रही हैं राजकुमारी स्पेनिश कानून के अनुसार, उत्तराधिकारी भावी कमांडर-इन-चीफ होते हैं, इसीलिए उनका सेना, वायुसेना और नौसेना में प्रशिक्षण जरूरी है। लियोनोर ने 2023 में अपना प्रशिक्षण शुरू किया और जनरल मिलिट्री एकेडमी जारागोजा में 560 कैडेट्स के साथ बेसिक सैन्य ट्रेनिंग ली। वर्ष 2024-25 में गैलिसिया में नौसेना ट्रेनिंग के दौरान जुआन सेबेस्टियन डे एलकैनो जहाज पर 140 दिन चालक दल की सदस्य रहीं। अभी राजुकमारी एयर एकेडमी, सैन जेवियर में सैन्य पायलट की ट्रेनिंग ले रही हैं।

प्रशिक्षण सैन्य प्रशिक्षण में इतिहास रचा राजकुमारी ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान इतिहास रचा है। नौसेना ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने जुआन जहाज पर चालक दल के सदस्य के रूप में अटलांटिक महासागर में 17,000 मील की यात्रा की और फिर न्यूयॉर्क में रुकीं थीं। उन्होंने युद्धपोत ब्लास डी लेज़ो पर भी समय बिताया और दिसंबर 2025 में पिलाटस पीसी-21 में अकेले उड़ान भरी। ऐसा करने वाली पहली महिला शाही बन गई हैं। लियोनोर ने पुर्तगाल और नवारे समेत कई आधिकारिक दौरे भी किए हैं।

सत्ता कब कुर्सी पर बैठेंगी लियोनोर? अभी लियोनोर के राज्याभिषेक के लिए कोई आधिकारिक समय-सीमा तय नहीं है, लेकिन उनका प्रशिक्षण अंतिम दौर में है। स्पेनिश कानून के मुताबिक, जब उनके पिता, राजा फेलिप VI पद छोड़ देंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब लियोनोर आधिकारिक तौर पर सिंहासन ग्रहण करेंगी। अगर लियोनोर सिंहासन पर बैठती हैं, तो वह स्पेन की पहली "क्वीन रेगनेंट" (अपने अधिकार से शासन करने वाली रानी), जो किसी राजा की पत्नी नहीं बल्कि राजशाही परिवार में जन्म से बनी रानी होंगी।