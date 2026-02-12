18 वर्षीय ट्रांसजेंडर जेसी स्ट्रैंग के बारे में जानिए, जिसने कनाडा के स्कूल में की गोलीबारी

कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को भीषण गोलीबारी करने वाले संदिग्ध हमलावर की पहचान 18 वर्षीय जेसी स्ट्रैंग के रूप में हुई है। घटना वाले दिन जेसी ने पहले अपनी मां (39) और सौतेले भाई (11) की हत्या की और उसके बाद पूर्व स्कूल को निशाने पर लिया था। वह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त एक ट्रांसजेंडर महिला बताई जा रही है। जेसी के बारे में और क्या-क्या पता चला? आइए, जानते हैं।

घटना क्या हुई थी घटना? प्रांत के दूरस्थ टंबलर रिज शहर में करीब 2,400 लोग रहते हैं। यहां के बाहरी ग्रामीण इलाके में टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल है, जहां कक्षा 7-12 तक करीब 160 छात्र पढ़ते हैं। यहां बुधवार को गोलीबारी हुई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना में 25 लोग घायल हैं। जिन दो लोगों के शव एक घर में मिले थे, वे हमलावर की मां और भाई थे।

पहचान कौन है हमलावर जेसी स्ट्रैंग? पुलिस कमांडर ड्वेन मैकडॉनल्ड ने मीडिया को बताया कि जेसी स्टैंग का पूरा नाम जेसी वैन रूट्सलार था। वह एक ट्रांसजेंडर महिला थी, जो जन्म से जैविक रूप से पुरुष थी और 4 साल पहले हाई स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी थी। घटनास्थल पर वह बड़े भूरे बाल और महिलाओं की ड्रेस पहने मृत मिली थी। उसने अपने यूट्यूब अकाउंट पर ट्रांसजेंडर ध्वज लगाया था और अपने नाम में आगे she/her का उपयोग किया था।

