एंडी बर्नहैम लेबर पार्टी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री बनने के लिए करेंगे मुकाबला

कौन हैं एंडी बर्नहैम, जो लेबर पार्टी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री बनने के लिए करेंगे मुकाबला?

लेखन भारत शर्मा 05:16 pm Jun 22, 202605:16 pm

क्या है खबर?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने बढ़ते दबाव के बीच सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ऐसे समय पर पद छोड़ा है, जब ब्रिटेन में उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही थी और वे अपनी लेबर पार्टी और मंत्रिमंडल के भीतर आलोचनाओं से घिरे हुए थे। इसके बाद ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम ने लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। आइए उनके बारे में जानते हैं।