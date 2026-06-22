ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने किया पद से इस्तीफा देने का ऐलान, जानिए क्या कहा

संबोधन

स्टार्मर ने अपने संबोधन में क्या कहा?

10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित करते स्टार्मर ने कहा, "6 साल पहले मुझे लेबर पार्टी की विरासत मिली थी। उस समय पार्टी राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक रूप से कमजोर स्थिति में थी। मुझे बार-बार कहा गया कि मेरी पार्टी खत्म हो चुकी है। हमने लोगों को गलत साबित किया। हमने अपनी पार्टी को बदल दिया।" उन्होंने कहा, "हमारी कड़ी मेहनत ने पार्टी को बदला है और न्यायपूर्ण ब्रिटेन के दृष्टिकोण को मजबूत करने में मदद की है।"