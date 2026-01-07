व्हाइट हाउस ने ग्रीनलैंड पर संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं

वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर हमला करेगा अमेरिका? व्हाइट हाउस ने दिए सैन्य कार्रवाई के संकेत

लेखन आबिद खान 10:40 am Jan 07, 202610:40 am

क्या है खबर?

वेनेजुएला के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें ग्रीनलैंड पर हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिनमें सैन्य बल का प्रयोग भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने BBC को बताया कि ग्रीनलैंड का अधिग्रहण 'राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता' का मामला है। इससे पहले भी ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं।