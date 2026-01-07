वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर हमला करेगा अमेरिका? व्हाइट हाउस ने दिए सैन्य कार्रवाई के संकेत
क्या है खबर?
वेनेजुएला के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें ग्रीनलैंड पर हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिनमें सैन्य बल का प्रयोग भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने BBC को बताया कि ग्रीनलैंड का अधिग्रहण 'राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता' का मामला है। इससे पहले भी ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं।
बयान
व्हाइट हाउस ने कहा- सेना का उपयोग हमेशा से एक विकल्प
BBC से बात करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा, "राष्ट्रपति और उनकी टीम इस महत्वपूर्ण विदेश नीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से अमेरिकी सेना का उपयोग करना कमांडर-इन-चीफ के पास हमेशा एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है।" व्हाइट हाउस का यह बयान यूरोपीय नेताओं द्वारा डेनमार्क के प्रति समर्थन व्यक्त करने के कुछ ही घंटों बाद आया है।