निकोलस मादुरो अमेरिका में कहां हैं, उनके साथ आगे क्या होगा?

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 जनवरी की रात एक बेहद खुफिया और योजनाबद्ध ऑपरेशन में 150 हेलीकॉप्टर और हजारों सैनिकों के साथ अमेरिकी सेना वेनेजुएला में घुसी और राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया। फिलहाल मादुरो को न्यूयॉर्क में रखा गया है। उन पर मुकदमा चलाने की तैारी है। आइए समझते हैं मादुरो के साथ आगे क्या हो सकता है।

स्थिति अभी कहां है मादुरो? मादुरो को न्यूयॉर्क शहर की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (MDC) जेल में रखा गया है। यहां उन्हें अगले एक हफ्ते तक रखा जाएगा। हालांकि, उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। जिस जेल में मादुरो हैं, वहां पहले भी कई हाई-प्रोफाइल कैदी रखे जा चुके हैं। इनमें गायक आर केली, दवा कारोबारी मार्टिन श्रेकली, यौन अपराधी जेफ्री एप्सटीन की गर्लफ्रेंड घिसलेन मैक्सवेल, क्रिप्टो कारोबारी सैम बैंकमैन-फ्राइड और म्यूजिक मोगुल सीन 'डिडी' कॉम्ब्स शामिल हैं।

जेल खराब स्थितियों के लिए कुख्यात है जेल MDC अपनी खराब स्थितियों, हिंसा और कर्मचारियों की भारी कमी के लिए कुख्यात है। ऐसे में मादुरो के लिए यहां रहना आसान नहीं होगा। यहां कैदियों के बीच हिंसा और बिजली कटौती आम बात है। जून, 2024 में एक कैदी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जुलाई, 2024 में भी कैदियों के बीच हिंसा में एक कैदी मारा गया था। 2019 में जेल में एक हफ्ते तक बिजली गुल थी। तब कैदियों को ठंड-अंधेरे में रहना पड़ा था।

आगे मदुरो के साथ आगे क्या होगा? मादुरो को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन पर ड्रग्स तस्करी और हथियारों से जुड़े आरोप हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मादुरो पर नारको-आतंकवाद और कोकीन आयात करने की साजिश रचने जैसे आरोप लगाए गए थे। वहीं, उनकी पत्नी पर मशीनगन और विनाशकारी उपकरण रखने और इनके जरिए अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि दंपत्ति को न्याय के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।

