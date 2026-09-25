डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता में क्या रही प्रमुख बातें?
क्या है खबर?
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगवानी के लिए एक बेहद भव्य राजकीय भोज और सैन्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। अमेरीका और चीन के बीच जारी गहरे परमाणु और तकनीकी तनाव के बीच आयोजित इस वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने पर जोर दिया गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, ताइवान विवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर रणनीतिक चर्चा भी हुई। इन प्रमुख बातों पर नजर डालते हैं।
दिग्गज
रात्रि भोज कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख तकीनीकी दिग्गज
ट्रंप के विशेष रात्रि भोज की सबसे बड़ी विशेषता इसका तकनीक आधारित होना था।
व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों और टेक दिग्गजों ने हिस्सा लिया, जिनमें टेस्ला एलन मस्क, एपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक, एनवीडिया CEO जेन्सेन हुआंग, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन आदि शामिल थे।
इन दिग्गजों की उपस्थिति साफ दर्शाती है कि इस यात्रा में वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीक और व्यापार का एजेंडा सबसे ऊपर था।
बयान
हमारे बीच पहले कभी इतने अच्छे संबंध नहीं रहे- ट्रंप
राजकीय भोज के दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को बधाई देते हुए भविष्य की योजनाओं को सामने रखा।
ट्रंप ने कहा, "राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मैं दोनों समझते हैं कि हम अलग-अलग प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हमारे लोगों के बीच के संबंध स्थायी हैं। हमारे बीच पहले कभी इतने अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसे रिश्ते का निर्माण जारी रख सकते हैं जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा दे।"
प्रतिक्रिया
ट्रंप के बयान पर जिनपिंग ने क्या दी प्रतिक्रिया?
ट्रंप के इस बयान पर जिनपिंग ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान बनाने का संकल्प लिया है और चीन महान राष्ट्रीय कायाकल्प प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये दोनों लक्ष्य महत्वाकांक्षी हैं और निश्चित रूप से एक-दूसरे को परस्पर मजबूती प्रदान कर सकते हैं।"
इस दौरान ट्रंप ने जिनपिंग को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की और उनके बीच घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंधों की प्रशंसा की, लेकिन इसके परिणाम भविष्य में दिखेंगे।
सहमति
व्यापार युद्ध पर 2 महीने का अल्पकालिक विराम
अमरीका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने घोषणा की है कि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देश अपने व्यापार समझौते को 2 महीने के लिए आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं।
यह समझौता नवंबर में समाप्त होने वाला था। इस विस्तार से अमेरिका और चीन को टैरिफ, चीनी खरीद और तकनीकी प्रतिबंधों जैसे बड़े विवादों को सुलझाने के लिए थोड़ा और समय मिल गया है।
हालांकि, चीन अभी भी अमरीकी कृषि उत्पादों की निर्धारित खरीद में काफी पीछे है।
ताइवान
ताइवान मुद्दे पर दोनों देशों ने रखी अपनी बात
वार्ता के दौरान जिनपिंग ने ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप पर दबाव बनाने का प्रयास किया।
चीनी मीडिया के अनुसार, जिनपिंग ने उम्मीद जताई कि अमरीका ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करेगा और इस मामले को समझदारी से संभालेगा।
हालांकि, अमरीकी प्रशासन ने अपनी पुरानी नीति को कायम रखा है, जिसके तहत वह ताइवान की आजादी का समर्थन नहीं करता, लेकिन खुलकर इसका विरोध भी नहीं करता है और आगे भी नहीं करेगा।
जानकारी
AI पर अलग-अलग विचार
ट्रंप ने कहा कि वह AI पर कोई नया सरकारी प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे न्याय विभाग के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। हालांकि, जिनपिंग ने AI पर मानव नियंत्रण जरूरी बताते हुए और लोगों के कल्याण के लिए इसके प्रबंधन की आवश्यक पर जोर दिया।
संघर्ष
सैन्य संघर्ष और थूसीडाइड्स ट्रैप
जिनपिंग ने एक बार फिर अमरीका को 'थूसीडाइड्स ट्रैप' से बचने की चेतावनी दी, जिसका मतलब होता है कि जब एक उभरती हुई शक्ति (चीन) स्थापित महाशक्ति (अमरीका) को चुनौती देती है, तो परिणाम अक्सर युद्ध होता है।
जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच नियमित सैन्य वार्ता और संकट-निवारण तंत्र को मजबूत करने की वकालत की।
वहीं, ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ दोनों देशों के पुराने गठबंधन का हवाला देकर सहयोग की बात कही।
व्यवस्था
ट्रंप ने पूरी तरह से बदला व्हाइट हाउस का लुक
ट्रंप ने जिनपिंग को प्रभावित करने के लिए व्हाइट हाउस के 'रोज गार्डन' को पूरी तरह से 'ट्रंप गोल्फ क्लब' की तर्ज पर डिजाइन करवाया, जहां पारंपरिक अमरीकी वेशभूषा में सैनिकों ने मार्च किया।
आसमान में लड़ाकू विमानों और बमवर्षक जहाजों ने इतनी तेज गर्जना की कि खुद ट्रंप भी एक पल के लिए चौंक गए।
नीतिगत निर्णयों से मीडियो को दूर रखते हुए ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा, "जिनपिंग को बेहतरीन ग्रेनाइट पसंद है... बहुत अच्छी बैठक रही।"