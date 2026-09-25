डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई

डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता में क्या रही प्रमुख बातें?

लेखन भारत शर्मा 11:25 am Sep 25, 202611:25 am

क्या है खबर?

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगवानी के लिए एक बेहद भव्य राजकीय भोज और सैन्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। अमेरीका और चीन के बीच जारी गहरे परमाणु और तकनीकी तनाव के बीच आयोजित इस वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने पर जोर दिया गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, ताइवान विवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर रणनीतिक चर्चा भी हुई। इन प्रमुख बातों पर नजर डालते हैं।