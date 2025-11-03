अमेरिका के पास कौन-कौन से घातक परमाणु हथियार मौजूद हैं? यहां जानिए पूरी सूची

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका में परमाणु हथियारों का परीक्षण दोबारा शुरू करने की अपनी मंशा दोहराई है। उन्होंने अमेरिकी परमाणु परीक्षण की समय-सीमा के बारे में बहुत जल्द पता लगने की बात कही है और नए भूमिगत विस्फोटों पर जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने रूस और चीन की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को मुख्य कारण बताया है। इससे दुनियाभर में चिंता बढ़ गई है। आइए अमेरिका के पास मौजूद परमाणु हथियारों के बारे में जानते हैं।

बयान ट्रंप ने क्या दिया बयान? ट्रंप ने कहा कि दुनिया को उड़ाने के लिए पर्याप्त हथियार होने के बावजूद रूस और चीन जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों की कार्रवाइयों से निपटने के लिए नए सिरे से परीक्षण जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे परमाणु सम्पन्न देश अपने परमाणु शस्त्रागार का लगातार परीक्षण जारी रखते हैं, लेकिन अपनी गतिविधियों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं करते। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है।

ताकत ट्रंप ने अमेरिका की ताकत का किया खुलासा ट्रंप ने CBS से कहा, "हमारे पास किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं। हमें परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से इस पर चर्चा की है।" उन्होंने कहा, "हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं। रूस और चीन के पास भी बहुत सारे होंगे, लेकिन अब अमेरिका ऐसा देश नहीं रह सकता, जो विशाल शस्त्रागार का परीक्षण न करें।"

हथियार अमेरिका के पास है ये भूमि-आधारित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिक के पास वर्तमान में 5,177 से 5,449 तक परमाणु हथियार हैं। इनमें 400 मिनटमैन III मिसाइलें हैं और ये व्योमिंग, मोंटाना और नॉर्थ डकोटा जैसे राज्यों में सुरक्षित जगहों पर हैं। यह भूमि-आधारित अंतरमहाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) हैं। LGM-30G मिनटमैन के नाम से पहचानी जाने वाली ये मिसाइलें एक एकल परमाणु वारहेड (W78 या W87) ले जा सकती हैं और इनकी मारक क्षमता लगभग 13,000 किलोमीटर (8,000 मील से अधिक) है।

जानकारी भू-आधारित सामरिक निवारक (GBSD) यह नई भू-आधारित स्ट्रैटेजिक डिटरेंट मिसाइल प्रणाली वर्तमान में विकास के चरण में है, जो 2029 के आसपास पुराने मिनटमैन III बेड़े को प्रतिस्थापित करेगी। इससे अमेरिका की परमाणु क्षमता और भी मजबूत हो जाएगी।

पनडुब्बी अमेरिका के पास हैं पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें वर्तमान में अमेरिका के पास 14 समुद्र-आधारित पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) भी मौजूद हैं। ये ऊर्जा चालित ओहियो श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। प्रत्येक पनडुब्बी 20 ट्राइडेंट II D5 मिसाइलें ले जा सकती है और प्रत्येक मिसाइल 12,000 किलोमीटर (7,456 मील) तक की दूरी तक हमला कर सकती हैं। इसी तरह ओहियो श्रेणी के बेड़े को प्रतिस्थापित करने के लिए कोलंबिया श्रेणी की पनडुब्बियां भी विकसित की जा रही हैं। ये 2030 तक तैयार हो जाएंगी।

बम अमेरिका के पास मौजूद हैं वायु-आधारित बमवर्षक और गुरुत्वाकर्षण बम अमेरिका के पास B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस लंबी दूरी के भारी बमवर्षकों का बेड़ा है, जो परमाणु क्षमता से युक्त हैं तथा परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम या वायु-प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल (ALCM) ले जा सकते हैं। इसी तरह B-2 स्पिरिट स्टेल्थ रणनीतिक बमवर्षक विमान दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदने के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम गिराने में सक्षम हैं। B-21 रेडर लंबी दूरी का स्टील्थ बमवर्षक विमान वर्तमान में विकास के चरण में है।