डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- जब तक मैं राष्ट्रपति हूं चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा

लेखन गजेंद्र 09:26 am Nov 03, 202509:26 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें आश्वासन मिला है कि जब तक वह राष्ट्रपति हैं, तब तक चीन ताइवान पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी रविवार को CBS न्यूज के 60 मिनट कार्यक्रम के दौरान की। उनसे पूछा गया था कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो क्या अमेरिकी सेना उसका जवाब देगी? इसपर ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो पता चल जाएगा और चीन इसका जवाब जानता है।