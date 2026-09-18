यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में संसदीय चुनाव के लिए मतदान शुरू, पुतिन का अहम बयान
क्या है खबर?
यूक्रेन के साथ साढ़े 4 साल से जारी भीषण युद्ध के बीच रूस में शुक्रवार (18 सितंबर) से 3 दिवसीय संसदीय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। इन चुनावों में रूसी संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के 450 सदस्य चुने जाएंगे। हालांकि, राजनीतिक परिदृश्य में कोई वास्तविक विपक्ष नहीं है, क्योंकि कई दलों को देश में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सत्तारूढ़ यूनाइटेड रूस पार्टी को चुनावों में बहुमत सीटें जीतने की उम्मीद है।
बयान
पुतिन ने दिया अहम बयान
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मतदान शुरू होने से ठीक पहले रूसी नागरिकों को संबोधित करते हुए चुनाव को देश की संप्रभुता और सेना के सम्मान से जोड़ा है।
उन्होंने कहा, "आपका चुनाव और आपका संकल्प एक बार फिर यह प्रदर्शित करेगा कि लाखों लोग हमारे सैनिकों के पीछे खड़े हैं। यह साबित करेगा कि हम एक संयुक्त जनता हैं, जो साझा मूल्यों, ऐतिहासिक स्मृति और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम से बंधी हुई है।"
प्रतिबंध
पंजीकृत युद्ध-विरोधी दल पर लगाया प्रतिबंध
इन चुनावों में रूसी राजनीति पर क्रेमलिन की पकड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
एकमात्र पंजीकृत युद्ध-विरोधी पार्टी याब्लोको को शुरू में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया।
याब्लोको के सह-संस्थापक और प्रमुख उदारवादी राजनीतिज्ञ ग्रिगोरी यावलिंस्की ने कहा कि यूक्रेन के संबंध में उनके शांति संदेश को मिले समर्थन से क्रेमलिन आश्चर्यचकित था। ऐसे में सरकार ने यह कदम उठाया है।
समर्थन
चुनाव मैदान में हैं केवल वफादार पार्टियां
मतपत्र पर अब केवल 10 ऐसी पार्टियां शामिल हैं जो क्रेमलिन के प्रति पूरी तरह वफादार हैं और यूक्रेन में चल रहे सैन्य अभियान का पुरजोर समर्थन करती हैं।
पुतिन की 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी ने इस बार यूक्रेन युद्ध से लौटे दर्जनों युद्ध दिग्गजों को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतारा है।
जो भी गिने-चुने राजनेता युद्ध के खिलाफ थे, उन्हें या तो जेल में डाल दिया गया है या वे देश छोड़कर भाग चुके हैं।
प्रोत्साहन
मतदान के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजनाएं
मॉस्को के अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनलों पर मतदान करने वालों को पुरस्कार दिए जाएंगे।
आलोचकों का तर्क है कि यह प्रणाली कागजी मतपत्रों की तुलना में कम पारदर्शी है।
यूक्रेन युद्ध के 186 अनुभवी सैनिक स्टेट ड्यूमा के उम्मीदवारों के रूप में मौजूद हैं। इसके अलावा, 1,500 पूर्व सैनिक क्षेत्रीय और नगरपालिका पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
अटकलें
चुनाव के बाद और अधिक लामबंदी की अटकलें
सार्थक विपक्ष की अनुपस्थिति के बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव परिणामों का उपयोग क्रेमलिन की कार्रवाइयों को वैध ठहराने के लिए किया जाएगा।
पर्यवेक्षक ऐसे चुनावों के उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं जहां परिणाम पहले से ही निर्धारित प्रतीत होते हैं और कोई वास्तविक विपक्ष मौजूद नहीं है।
रूसी सोशल मीडिया चैनलों ने यूक्रेन में जनशक्ति को मजबूत करने के लिए चुनावों के बाद और अधिक लामबंदी की अटकलें लगाई हैं। हालांकि, क्रेमलिन ने इसे खारिज किया है।