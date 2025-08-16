डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ बैठक को बताया सफल, किया शांति समझौते का आह्वान

ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, ' अलास्का में एक शानदार और बेहद सफल दिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक बहुत अच्छी रही, साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और नाटो के अत्यंत सम्मानित महासचिव सहित विभिन्न यूरोपीय नेताओं के साथ देर रात हुई फोन कॉल भी बहुत अच्छी रही। सभी ने यह तय किया कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौते पर पहुंचना है।'

बयान

पुतिन के साथ बैठक का कार्यक्रम तय करेंगे- ट्रंप

ट्रंप ने आगे लिखा, शांति समझौते से न केवल युद्ध समाप्त होगा बल्कि युद्धविराम समझौता भी होगा, जो अक्सर टिक नहीं पाता। राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार दोपहर वाशिंगटन डीसी में ओवल ऑफिस आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बैठक का कार्यक्रम तय करेंगे। संभवतः, लाखों लोगों की जान बच जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!' बता दें कि ट्रंप ने अलास्का में भी ट्रंप से बातचीत नहीं की थी।