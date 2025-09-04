पुतिन की अमेरिका को चेतावनी, कहा- भारत और चीन से इस तरह बात नहीं कर सकते

बयान पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने रूसी भाषा में कहा, "आपके सामने 150 करोड़ की आबादी वाले भारत, चीन जैसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। लेकिन उनके अपने घरेलू राजनीतिक तंत्र और कानून भी हैं। जब कोई आपसे कहता है कि वे आपको सजा देने वाले हैं, तो आपको सोचना होगा, उन बड़े देशों का नेतृत्व कैसी प्रतिक्रिया देगा? उनके इतिहास में भी कठिन दौर आए हैं, जैसे उपनिवेशवाद। अगर उनमें से कोई कमजोर दिखता है, तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा।"

चेतावनी सब कुछ अपनी जगह पर होगा- पुतिन पुतिन ने आगे कहा, "यह चीजें व्यवहार को प्रभावित करता है। औपनिवेशिक युग अब खत्म हो चुका है। उन्हें (अमेरिका को) यह समझना होगा कि वे अपने सहयोगियों से बात करते समय इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते।" पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुझाव दिया, "अंततः, चीजे सुलझ जाएंगी, सब कुछ अपनी जगह पर होगा, और हम फिर से सामान्य राजनीतिक संवाद देखेंगे।" बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।