पुतिन की अमेरिका को चेतावनी, कहा- भारत और चीन से इस तरह बात नहीं कर सकते
क्या है खबर?
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बीजिंग से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की आलोचना करते हुए परोक्ष रूप से चेतावनी दी है। सैन्य परेड में भाग लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पुतिन ने वाशिंगटन से कहा कि वह टैरिफ से दबाव बनाने की कोशिश न करें। उन्होंने अमेरिका को परोक्ष रूप से भारत और चीन प्रति सही भाषा का इस्तेमाल करने की वकालत की।
बयान
पुतिन ने क्या कहा?
पुतिन ने रूसी भाषा में कहा, "आपके सामने 150 करोड़ की आबादी वाले भारत, चीन जैसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। लेकिन उनके अपने घरेलू राजनीतिक तंत्र और कानून भी हैं। जब कोई आपसे कहता है कि वे आपको सजा देने वाले हैं, तो आपको सोचना होगा, उन बड़े देशों का नेतृत्व कैसी प्रतिक्रिया देगा? उनके इतिहास में भी कठिन दौर आए हैं, जैसे उपनिवेशवाद। अगर उनमें से कोई कमजोर दिखता है, तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा।"
चेतावनी
सब कुछ अपनी जगह पर होगा- पुतिन
पुतिन ने आगे कहा, "यह चीजें व्यवहार को प्रभावित करता है। औपनिवेशिक युग अब खत्म हो चुका है। उन्हें (अमेरिका को) यह समझना होगा कि वे अपने सहयोगियों से बात करते समय इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते।" पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुझाव दिया, "अंततः, चीजे सुलझ जाएंगी, सब कुछ अपनी जगह पर होगा, और हम फिर से सामान्य राजनीतिक संवाद देखेंगे।" बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।
दबदबा
किसी का दबदबा ठीक नहीं- पुतिन
पुतिन ने एकध्रुवीय विश्व के अंत का आग्रह किया और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था पर जोर दिया। पुतिन ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से, सभी को समान अधिकार और समान स्थिति मिलनी चाहिए। हां, भारत-चीन जैसी आर्थिक दिग्गज भी हैं और वास्तव में, हमारा देश शीर्ष 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीति या वैश्विक सुरक्षा पर किसी का भी दबदबा हो। किसी का भी दबदबा जरूरी नहीं, सभी समान होने चाहिए।"
जानकारी
पुतिन ने कहा- मोदी को अलास्का बैठक की जानकारी दी
पुतिन ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑरस कार की यात्रा के दौरान अलास्का में हुई वार्ता पर चर्चा की थी। पुतिन ने कहा, "यह कोई रहस्य नहीं है, मैंने उन्हें बताया कि अलास्का में हमने क्या बात की थी।"