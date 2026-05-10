पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म होने के संकेत दिए हैं

व्लादिमीर पुतिन ने दिए यूक्रेन युद्ध खत्म होने के संकेत, बोले- संघर्ष अंत की ओर

लेखन आबिद खान 09:39 am May 10, 202609:39 am

क्या है खबर?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म होने के संकेत दिए हैं। मॉस्को में विक्ट्री परेड समारोह के बाद एक आश्चर्यजनक बयान देते हुए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष खत्म होने के करीब है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मामला समाप्त होने वाला है।" ये अब तक का सबसे मजबूत संकेत है कि मॉस्को 4 साल से ज्यादा समय तक भीषण लड़ाई के बाद अब बातचीत के जरिए समाधान तलाशने के संकेत दे रहा है।