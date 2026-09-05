रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर 3 दिनों के लिए हवाई हमलों पर लगाई रोक

व्लादिमीर पुतिन का बड़ा कदम, कीव पर 3 दिनों के लिए हवाई हमलों पर लगाई रोक

लेखन भारत शर्मा 06:19 pm Sep 05, 202606:19 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ी कूटनीतिक हलचल शुरू हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार से यूक्रेन की राजधानी कीव पर होने वाले सभी हवाई हमलों को 72 घंटों (3 दिन) के लिए रोकने का आदेश दिया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बताया कि यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधियों के रूस दौरे को देखते हुए लिया गया है।