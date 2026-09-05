व्लादिमीर पुतिन का बड़ा कदम, कीव पर 3 दिनों के लिए हवाई हमलों पर लगाई रोक

व्लादिमीर पुतिन का बड़ा कदम, कीव पर 3 दिनों के लिए हवाई हमलों पर लगाई रोक
क्या है खबर?
रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ी कूटनीतिक हलचल शुरू हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार से यूक्रेन की राजधानी कीव पर होने वाले सभी हवाई हमलों को 72 घंटों (3 दिन) के लिए रोकने का आदेश दिया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बताया कि यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधियों के रूस दौरे को देखते हुए लिया गया है।
मुलाकात
शांति समझौते के लिए रूस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि वे रूस और यूक्रेन के बीच एक शांति समझौते पर काम कर रहे हैं।
पुतिन आज ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर से सीधे वार्ता करेंगे।
अमेरिका का यह कदम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के इस सबसे घातक संघर्ष में कूटनीतिक गतिरोध को तोड़ने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
अमेरिकी दूतों का यह प्रतिनिधिमंडल रविवार को कीव का भी दौरा करेगा।
हमला
अमेरिकी दूतों के आने से पहले रूस ने हवाई अड्डे को बनाया था निशाना
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर बताया कि अमेरिकी दूतों के आने से पहले रूस ने कीव और उसके पास स्थित बोरिसपिल हवाई अड्डे पर हमले किए थे।
जेलेंस्की ने कहा, "यह स्पष्ट है कि हवाई अड्डों पर रूसी हमले अमेरिकी दूतों के विमान से यूक्रेन आने और कीव या बोरिसपिल हवाई अड्डे पर उतरने की संभावनाओं की प्रतिक्रिया में किए गए थे। अमेरिकी कूटनीति के जवाब में यह रूस और ईरान के शाहेद ड्रोन्स का हमला था।"
कदम
CIA निदेशक की गुप्त चेतावनी के बाद बढ़ा कदम
अमेरिकी दूतों की यह यात्रा CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ की हालिया रूस यात्रा के ठीक एक सप्ताह बाद हो रही है।
रैटक्लिफ ने अपनी गुप्त यात्रा के दौरान रूस को किसी भी NATO सदस्य देश पर हमला करने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी।
वर्तमान में ईरान के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच यह शांति वार्ता काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल में रूस और यूक्रेन दोनों ने एक-दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए थे।