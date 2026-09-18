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बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान में यात्रियों में हुई हिंसक झड़प, कपड़ फाड़ने के साथ हुई हाथापाई
बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान में यात्रियों में हुई हिंसक झड़प

बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान में यात्रियों में हुई हिंसक झड़प, कपड़ फाड़ने के साथ हुई हाथापाई

लेखन भारत शर्मा
Sep 18, 2026
02:17 pm
क्या है खबर?

विमान यात्रा में यात्रियों के दुर्व्यवहार और आपस में भिड़ जाने का एक बेहद हैरान करने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की लंदन से बांग्लादेश आ रही एक उड़ान में 2 यात्रियों के बीच हवा में ही लात-घूंसे चल गए। बीच आसमान में हुई इस हिंसक झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने उड़ान के दौरान विमान की सुरक्षा और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना

क्या है पूरी घटना?

TOI के अनुसार, उड़ान जब आसमान में थी, तब 2 पुरुष यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हुई। देखते ही देखते यह जुबानी जंग शारीरिक हिंसा में बदल गई। विमान के अंदर अचानक हुई इस हाथापाई के कारण सह-यात्रियों में हड़कंप मच गया।

वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दोनों शख्स एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसा रहे हैं। इस खूनी झड़प के दौरान एक यात्री की टी-शर्ट तक फट जाती है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें घटना का वीडियो

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बचाव

चालक दल के सदस्यों ने किया बीच-बचाव

हवा में चल रहा यह हाई-वोल्टेज ड्रामा तब तक शांत नहीं हुआ, जब तक विमान के चालक दल के सदस्यों और कुछ अन्य साहसी यात्रियों ने बीच-बचाव नहीं किया।

उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों हिंसक यात्रियों को पकड़कर एक-दूसरे से अलग किया, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका।

शुरुआती रिपोर्टों में इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है कि दोनों यात्रियों के बीच विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था।

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बयान

एयरलाइंस ने मामले पर क्या दी प्रतिक्रिया?

इस गंभीर घटना को लेकर जब बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस के महाप्रबंधक महबुबुद्दीन अहमद से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास इस घटना की कोई आधिकारिक जानकारी या रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि, बाद में उन्होंने मामले की जांच किए जाने की बात कही है।

आरोपी यात्रियों को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया या नहीं और उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई, इस पर एयरलाइंस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

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