मेक्सिको में जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई है

मेक्सिको में जेल में कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प; 10 की मौत, 16 अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा 11:45 am Oct 09, 202611:45 am

क्या है खबर?

मेक्सिको की कानून-व्यवस्था और जेल प्रशासन फिर सवालों के घेरे में हैं। सिनालोआ राज्य की जेल में कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 9 कैदी और एक कैदी से मिलने आया एक परिजन शामिल है। राज्य के सुरक्षा कार्यालय ने पुष्टि की है कि अधिकारियों ने जेल पर नियंत्रण पा लिया है और अभियोजक इस हिंसा के कारणों की जांच में जुट गए हैं।