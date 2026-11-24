वियतनाम में हनोई के रेस्तरां में गैस लीक के बाद धमाका, 6 की मौत
क्या है खबर?
वियतनाम की राजधानी हनोई में मंगलवार दोपहर एक रेस्तरां में विस्फोट हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 10 लोग घायल हैं। हादसा डोंग दा इलाके के रेस्तरां में हुआ है। धमाके से घनी आबादी वाले इलाके में आस-पास की इमारतों को बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस ने कहा कि धमाके के कारण की जांच जारी है, लेकिन शक है कि यह गैस लीक से जुड़ा है।
धमाका
आसपास की इमारतों को नुकसान
धमाके से आसपास की खिड़कियां टूट गईं, दीवारों में दरारें आ गईं और मेटल के शटर अपने फ्रेम से उखड़ गए, जबकि नालीदार छतें और शामियाने गिर गए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाके से आस-पास के घरों को नुकसान पहुंचा और आस-पास की अपार्टमेंट बिल्डिंग हिल गईं और मलबा सड़क पर बिखर गया।
धमाके से गुयेन वान तुयेत स्ट्रीट पर रेस्तरां वाली इमारत थोड़ी ढह गई। मौके पर बचाव कार्य जारी है।
जांच
13 नवंबर को भी हुआ था धमाका
बताया जा रहा है कि धमाके से 15 मीटर के दायरे में करीब 10 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मलबा सड़क के 20 मीटर से ज़्यादा हिस्से में बिखरा हुआ है।
इससे पहले 13 नवंबर को हो ची मिन्ह सिटी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 12 दूसरे घायल हो गए थे।
घटना के समय एक राहगीर भी घायल हो गया था।