बताया जा रहा है कि धमाके से 15 मीटर के दायरे में करीब 10 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मलबा सड़क के 20 मीटर से ज़्यादा हिस्से में बिखरा हुआ है।

इससे पहले 13 नवंबर को हो ची मिन्ह सिटी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 12 दूसरे घायल हो गए थे।

घटना के समय एक राहगीर भी घायल हो गया था।