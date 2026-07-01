वेनेजुएला के विनाशकारी भूकंप में बचा 3 साल का बच्चा (फाइल तस्वीर)

वेनेजुएला के विनाशकारी भूकंप में बचा 3 साल का बच्चा, मलबे से 6 दिन बाद निकला

लेखन गजेंद्र 04:06 pm Jul 01, 202604:06 pm

क्या है खबर?

वेनेजुएला में आए 2 विनाशकारी भूकंप के 6 दिन बाद चमत्कारिक तरीके से एक 3 साल के बच्चे को मलबे से जिंदा बचाया गया है। उसकी पहाचान क्लीबर मोरान के रूप में हुई है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने एक संदेश में कहा कि मोरन को जॉर्डन के बचाव दल ने ला गुआइरा राज्य में स्थित लॉस कोरालेस गार्डन इमारत से बाहर निकाला है। वह बचाव अभियान में छठे दिन बचाया गया एकमात्र जीवित व्यक्ति है।