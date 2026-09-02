अमेरिकी विमानवाहक पोत के नाविक थाईलैंड पहुंचे

अमेरिकी विमानवाहक पोत के नाविक थाईलैंड पहुंचे, यहां यौनकर्मियों के ठिकानों पर क्यों पड़ रहे छापे?

लेखन गजेंद्र 04:51 pm Sep 02, 202604:51 pm

क्या है खबर?

ईरान युद्ध के बीच 280 दिन समुद्र में रहने के बाद अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत बुधवार को पूर्वी थाईलैंड के लैम चाबांग बंदरगाह पहुंच गया। किसी बंदरगाह पर रुके बिना थका देने वाली दिनचर्या के बाद 5,000 अमेरिकी नौसैनिक और मरीन सैनिक काफी दिन बाद जमीन पर उतरे हैं । अमेरिकी सैनिकों के पटाया शहर पहुंचने की उम्मीद है, जहां सैंकड़ों यौनकर्मियों के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आइए, जानते हैं।