अमेरिकी विमानवाहक पोत के नाविक थाईलैंड पहुंचे, यहां यौनकर्मियों के ठिकानों पर क्यों पड़ रहे छापे?
क्या है खबर?
ईरान युद्ध के बीच 280 दिन समुद्र में रहने के बाद अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत बुधवार को पूर्वी थाईलैंड के लैम चाबांग बंदरगाह पहुंच गया। किसी बंदरगाह पर रुके बिना थका देने वाली दिनचर्या के बाद 5,000 अमेरिकी नौसैनिक और मरीन सैनिक काफी दिन बाद जमीन पर उतरे हैं । अमेरिकी सैनिकों के पटाया शहर पहुंचने की उम्मीद है, जहां सैंकड़ों यौनकर्मियों के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आइए, जानते हैं।
पर्यटन
पटाया में क्या करेंगे अमेरिकी सैनिक?
अमेरिका ने ईरान पर बड़ी बमबारी फिलहाल रोक दी है। वह तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाकर ईरान को कमजोर करना चाहता है।
कोई नया युद्ध अभियान न होने से अमेरिकी सैनिक 2 से 6 सितंबर तक के लिए थाईलैंड पहुंचे हैं। इसके बाद लिंकन अमेरिका वापस लौटेगा।
यहां सैनिक आराम, मनोरंजन, खरीदारी, पर्यटन, होटल-रेस्तरां और जहाज के लिए लॉजिस्टिक आपूर्ति संबंधी काम का मौका मिलेगा। साथ ही, दौरा थाईलैंड के साथ सुरक्षा साझेदारी और आपसी संबंधों को मजबूत करेगा।
कार्रवाई
पटाया में अचानक पुलिस का छापा क्यों?
थाईलैंड के शहर पटाया को दुनियाभर में अपनी नाइटलाइफ और यौन पर्यटन के लिए भी जानते हैं। यहां 5,000 अमेरिकी सैनिक आ रहे हैं, ऐसे में अवैध यौन गतिविधियां बढ़ने का खतरा है।
वैसे थाईलैंड में वेश्यावृत्ति पूरी तरह अवैध है और सार्वजनिक रूप से ग्राहक तलाशना भी प्रतिबंधित है, लेकिन कानूनी लचरता के कारण इस पर पूरी तरह रोक नहीं है।
स्थानीय पुलिस को सार्वजनिक जगहों पर ग्राहकों को बुलाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापे मार रही है।
छापामारी
थाईलैंड पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया
रॉयटर्स के अनुसार, पटाया पुलिस ने छापामारी कर वेश्यावृत्ति के संदेह में 50 लोगों को हिरासत में लिया है।
अधिकारी शहर के मुख्य समुद्र तट और नाइटलाइफ़ जिले के आसपास अतिरिक्त गश्त कर रहे हैं।
पटाया के पुलिस प्रमुख अनेक स्राथोंग्यो ने कहा कि निगरानी मुश्किल है, क्योंकि यौनकर्मी चोरी-छिपे सार्वजनिक क्षेत्रों में ग्राहकों को आकर्षित कर सकती हैं।
शहर ने सैनिकों को पटाया ले जाने और वापस लाने के लिए लगभग 40 बसों की व्यवस्था भी की है।
सख्ती
अमेरिकी सैनिकों को शहर में घूमने की कितनी छूट?
विमानवाहक पोत से सैनिकों को शहर ले जाने के लिए बस लगाई गई है। तट पर छुट्टी का समय इस तरह निर्धारित है कि पूरा चालक दल एक समय में जहाज से बाहर न निकले।
अधिकारियों ने नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने समेत कुछ जोखिम भरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
वेश्यावृत्ति में शामिल होना अमेरिकी सैन्य कानून-नियमों के तहत भी गंभीर अनुशासनात्मक समस्या बन सकता है। इसलिए अमेरिकी कमांड भी सैनिकों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।
उम्मीद
पटाया को कमाई की उम्मीद
पुलिस की सख्ती के बावजूद भी पटाया के कारोबारियों को अमेरिकी सैनिकों के आगमन से व्यापार बढ़ने और आर्थिक फायदे की उम्मीद है।
रॉयटर्स ने पटाया के मेयर पोरामसे न्गाम्पिचेस के हवाले से बताया कि प्रत्येक अमेरिकी सैन्यकर्मी प्रतिदिन 1,000 से 3,000 थाई बात (30 डॉलर से 91 डॉलर) खर्च कर सकता है।
अगर सैनिक तट पर ज्यादा समय तक रहते और रात भर रुके, तो यह खर्च और बढ़ेगा। उनके प्रवास से 30 लाख डॉलर मिलने की उम्मीद है।
ट्विटर पोस्ट
थाईलैंड के बंदरगाह पहुंचा अमेरिकी विमानवाहक पोत
The USS Abraham Lincoln arrived at Thailand’s Laem Chabang port on September 2 after 286 consecutive days at sea, a modern U.S. Navy record.— Clash Report (@clashreport) September 2, 2026
Thousands of personnel are expected to visit nearby Pattaya, where local businesses are preparing for a boost in tourism and spending.…
ट्विटर पोस्ट
सैनिकों का स्वागत
เฮลโล..เวลคัม🙋🏻♂️ เหล่า US Navy ประจำเรือ #USSAbrahamLincoln ทยอยเดินทางเข้ามาพักผ่อนที่พัทยา โดยมีรถบริการรับจากท่าเรือแหลมฉบังมาส่ง ด้านนายกเมืองพัทยามารอต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกให้🫶🏻#ทหารอเมริกัน #พัทยา #เฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ #ไทยรัฐออนไลน์ pic.twitter.com/g6FGqIlqAc— Thairath_News (@Thairath_News) September 2, 2026