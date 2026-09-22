व्हाइट हाउस ने 3 मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 'ट्रंप टीवी' किया लॉन्च

व्हाइट हाउस ने 3 मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 'ट्रंप टीवी' किया लॉन्च

लेखन गजेंद्र 09:08 am Sep 22, 202609:08 am

क्या है खबर?

अमेरिका के इतिहास में बड़ा कदम उठाते हुए व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से 'ट्रंप टीवी: द एसेंशियल्स स्टेशन' चैनल लॉन्च किया है, जो यूट्यूब पर 24 घंटे सातों दिन चलेगा। यह घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा CNN, एमएस नाउ और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित करने के कुछ ही दिनों बाद की गई है। यह सेवा सोमवार को शाम 7:00 बजे पूर्वी समय (मंगलवार सुबह 4:30 बजे, भारतीय समय) पर लॉन्च की गई है।