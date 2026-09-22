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व्हाइट हाउस ने 3 मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 'ट्रंप टीवी' किया लॉन्च
व्हाइट हाउस ने 3 मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 'ट्रंप टीवी' किया लॉन्च

व्हाइट हाउस ने 3 मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 'ट्रंप टीवी' किया लॉन्च

लेखन गजेंद्र
Sep 22, 2026
09:08 am
क्या है खबर?

अमेरिका के इतिहास में बड़ा कदम उठाते हुए व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से 'ट्रंप टीवी: द एसेंशियल्स स्टेशन' चैनल लॉन्च किया है, जो यूट्यूब पर 24 घंटे सातों दिन चलेगा। यह घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा CNN, एमएस नाउ और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित करने के कुछ ही दिनों बाद की गई है। यह सेवा सोमवार को शाम 7:00 बजे पूर्वी समय (मंगलवार सुबह 4:30 बजे, भारतीय समय) पर लॉन्च की गई है।

प्रसारण

चैनल पर सबसे पहले दिखा ट्रंप का 2 महीने पुराना भाषण

ट्रंप टीवी पर सबसे पहला वीडियो माउंट रशमोर में ट्रंप का 2 महीने पुराना भाषण था, जिसका प्रसारण किया गया।

राष्ट्रपति के उपसहायक केलन डोर ने चैनल को प्रशासन के सबसे चर्चित कार्यक्रमों का बिना किसी फिल्टर के लाइवस्ट्रीम बताया।

चैनल को ट्रंप प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को एक ही स्थान पर देखने के मंच के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

चैनल लाने का प्रमुख उद्देश्य ट्रंप से संबंधित कार्यक्रमों को टीवी पर प्रमुखता देना है।

आलोचना

रूस और चीन के टीवी चैनलों से तुलना

ट्रंप टीवी की आलोचना भी हो रही है। इसकी चीन और रूस के सरकारी मीडिया से तुलना की जा रही है।

दक्षिणपंथी और ट्रंप के पूर्व समर्थक ब्रेक वॉर्शम ने एक्स पर लिखा, 'ट्रंप सचमुच ट्रंप टीवी नामक एक सरकारी मीडिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।'

अमेरिकी कैपिटल पुलिस के पूर्व सार्जेंट एक्विलिनो गोनेल ने ट्रंप टीवी को आधिकारिक राज्य-संचालित मीडिया बताया।

गोनेल 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के दौरान सुरक्षा ड्यूटी पर थे।

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ट्विटर पोस्ट

व्हाइट हाउस ने की घोषणा

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बयान

ट्रंप ने क्या कहा?

व्हाइट ने एक्स पर लिखा, 'यह लाइव है। ट्रंप टीवी अब स्ट्रीम हो रहा है। 24/7, रियल-टाइम अपडेट के साथ, जिसमें पुराने खास पल, घोषणाएं और प्रशासन की ताज़ा और बेहतरीन खबरें एक ही जगह पर मिलेंगी।'

इस मौके पर ट्रंप ने कहा, "बस पक्षपाती खबरें। मुझे लगता है कि मीडिया आउटलेट्स की ज़िम्मेदारी है कि वे निष्पक्ष रहें, और अगर वे फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें ऐसा न करने दूं।"

मुकदमा

व्हाइट हाउस के खिलाफ मुकदमा दायर

ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित किए जाने के बाद CNN, एमएस नाउ और पॉलिटिको ने व्हाइट हाउस के खिलाफ संघीय मुकदमा दायर किया है।

उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासन ने उनकी रिपोर्टिंग के कारण उन्हें प्रवेश से रोककर उनके प्रथम संशोधन अधिकारों का उल्लंघन किया है।

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) के पूर्व अध्यक्ष वेइजिया जियांग ने मीडिया प्रतिबंध की निंदा करते हुए फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका में सरकारी मीडिया नहीं हो सकता।

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