अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव युद्ध नहीं है

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा- अमेरिका और ईरान के बीच तनाव युद्ध नहीं है

लेखन गजेंद्र 09:49 am Sep 04, 202609:49 am

क्या है खबर?

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को कहा कि ईरान के साथ चल रहा तनाव कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि सक्रिय गोलाबारी नहीं हो रही। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यह संघर्ष कब तक खत्म होगा, इसकी कोई निश्चित समयसीमा वह नहीं जानते। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से पहले इसके समाप्त होने के आसार कम हैं। वेंस ने ईरान के सिरिक में शादी समारोह पर हुई बमबारी की जांच की बात कही है।