अमेरिका ने 4 कंपनियों और 3 भारतीय व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया

अमेरिका ने ईरान से व्यापार को लेकर 4 कंपनियों और 3 भारतीय व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया

लेखन गजेंद्र 09:38 am Aug 26, 202609:38 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने ईरान के साथ तेल व्यापार को लेकर एक बार फिर भारत पर सख्ती की है। उसने भारत स्थित 4 कंपनियों और 3 भारतीय व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने यह कदम अपने नए 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' अभियान के तहत तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए उठाया है। बता दें कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान की सैन्य गतिविधियों, खरीद नेटवर्क और पेट्रोलियम व्यापार से जुड़े लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों को निशाना बनाना है।