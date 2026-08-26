अमेरिका ने ईरान से व्यापार को लेकर 4 कंपनियों और 3 भारतीय व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया
क्या है खबर?
अमेरिका ने ईरान के साथ तेल व्यापार को लेकर एक बार फिर भारत पर सख्ती की है। उसने भारत स्थित 4 कंपनियों और 3 भारतीय व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने यह कदम अपने नए 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' अभियान के तहत तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए उठाया है। बता दें कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान की सैन्य गतिविधियों, खरीद नेटवर्क और पेट्रोलियम व्यापार से जुड़े लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों को निशाना बनाना है।
प्रतिबंध
किन भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध?
अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत की जिन 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें पोर्टीज पार्टनर्स एलएलपी, सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृतिज इंफ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
इसके अलावा, वाशिंगटन द्वारा नामित 3 भारतीय नागरिक पोर्टीज पार्टनर्स के इंद्रिस्मिया अशरफमिया शेख, हरीश रामचंद्र रंगी और पीपी सॉफ्टटेक के निदेशक प्रशांत गर्ग पर प्रतिबंध लगाए हैं।
आरोप
अमेरिका ने कंपनियों पर क्या लगाया है आरोप?
अमेरिकी वित्त विभाग ने बताया कि भारत स्थित सदाशिव कंपनी ने फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच 6.9 करोड़ डॉलर (657 करोड़ रुपये) के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया, जिसमें कुछ खेप पहले से प्रतिबंधित कंपनी बेंजौर कमोडिटी एफजेडई से जुड़ी थी।
पीपी और प्रकृतिज पर 2.5 करोड़ डॉलर (करीब 268 करोड़ रुपये) के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का आरोप है।
पोर्टीज पर ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खेपों की तस्करी में सहायता का आरोप है।
प्रतिबंध
अमेरिका ईरान पर लगाने जा रहा है बड़ा आर्थिक प्रतिबंध
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान के खिलाफ आर्थिक 'डी-डे' (निर्णायक दिन) की शुरुआत हो रही है, जो किसी दुश्मन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला है।
अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंध का निशाना न केवल ईरान, बल्कि उसके साथ व्यापार करने वाले विदेशी बैंक, शिपिंग कंपनियां, एक्सचेंज हाउस और सरकारें भी होंगी।
अमेरिकी वित्त विभाग ने 5 क्षेत्रों डिजिटल संपत्ति, प्रौद्योगिकी, सोना, विमानन, जहाजरानी पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया है।
प्रतिबंध
ईरान ने कहा- उसकी 2 साल की योजना तैयार
ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदानिजादेह ने नए वित्तीय प्रतिबंधों को करारा जवाब देते हुए कहा कि ईरान के पास योजना तैयार है।
मदानिजादेह ने कहा, "अमेरिका ने ईरानी लोगों और देश के अधिकारियों के संकल्प को परखने के लिए हरसंभव कोशिश की है, लेकिन वे हर बार नाकाम रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे एक और हार का सामना करना चाहते थे। सरकार तैयार थी और आयोजनों के प्रबंधन के लिए उसके पास 2 साल की योजना है।"