अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइस हमले से ईरान के स्कूल में मारे गए थे 175 बच्चे- रिपोर्ट

सबूत

अमेरिकी सेना ही इस्तेमाल करती है टोमाहॉक मिसाइल

वीडियो में 28 फरवरी को मीनाब शहर में स्कूल के बगल में स्थित नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल हमले को दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, संघर्ष में शामिल सिर्फ अमेरिकी सेना ही है जो टोमाहॉक मिसाइलों का उपयोग करती है। सेटेलाइट तस्वीरें, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य सत्यापित वीडियो से संकेत मिलता है कि विद्यालय की इमारत अड्डे पर हुए हमलों के साथ एक सटीक हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी। यह अड्डा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर चलाता है।