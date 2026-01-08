अमेरिका का रक्षा बजट 50 प्रतिशत तक बढ़ाएंगे ट्रंप, बोले- 'सपनों की सेना' के लिए जरूरी

दुनियाभर में जारी उथल-पुथल के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2027 के लिए अमेरिका का रक्षा बजट बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 1.34 लाख करोड़ रुपये) किया जाएगा। ये अमेरिका के मौजूदा रक्षा बजट से करीब 50 प्रतिशत ज्यादा है। ट्रंप ने वर्तमान समय को अमेरिका के लिए परेशान और खतरनाक बताते हुए कहा कि अमेरिका की ड्रीम मिलिट्री के लिए ये जरूरी है।

बयान ट्रंप ने कहा- टैरिफ से हो रही आय से सपना पूरा होगा ट्रंप ने कहा, '2027 के लिए हमारा सैन्य बजट 1.34 लाख करोड़ रुपये होना चाहिए। इससे हम वह 'ड्रीम मिलिट्री' बना पाएंगे, जिसके हम लंबे समय से हकदार हैं और जो हमें दुश्मन की परवाह किए बिना सुरक्षित रखेगी। अगर दूसरे देशों से टैरिफ से मिल रहे भारी-भरकम पैसे नहीं होते, तो मैं $1 ट्रिलियन डॉलर पर ही रहता। टैरिफ से होने वाली आय के चलते हम आसानी से इस बजट तक पहुंच पा रहे हैं।'

चेतावनी ट्रंप ने रक्षा उद्योग को दी चेतावनी ट्रंप ने कहा, 'सभी अमेरिकी रक्षा कॉन्ट्रैक्टर और पूरा उद्योग सावधान रहें। हम दुनिया में सबसे अच्छे सैन्य उपकरण बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अभी अपने शेयरहोल्डर्स को भारी डिविडेंड दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर स्टॉक बायबैक कर रहे हैं। इससे निवेश में कमी आ रही है और नुकसान हो रहा है। इस स्थिति को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा!' उन्होंने रक्षा अधिकारियों के वेतन पैकेज पर भी साधा।

विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं जानकार? पॉलिटिको ने एक रक्षा लॉबिस्ट के हवाले से बताया कि इतना बजट गोल्डन डोम और गोल्डन फ्लीट जैसी परियोजनाएं के लिए जरूरी है। वहीं, बजट निगरानी संस्था टैक्सपेयर्स फॉर कॉमन सेंस ने कहा कि ट्रंप के खर्च का हिसाब-किताब सही नहीं बैठ रहा है। संस्था के अध्यक्ष स्टीव एलिस ने कहा, "हम पर 34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज है। देश-विदेश में हमारी वास्तविक जरूरतें हैं और कर्ज संकट को बढ़ाने से इन्हें पूरा करना आसान नहीं होगा।"

