अमेरिका होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए अभियान शुरू करेगा

होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को निकालने के लिए अभियान शुरू करेगा अमेरिका

लेखन आबिद खान 01:33 pm May 04, 202601:33 pm

क्या है खबर?

अमेरिका होर्मुज जलडमरूध्य में फंसे जहाजों को निकालने के लिए अभियान शुरू करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, "ईरान युद्ध से तटस्थ और निर्दोष देश प्रभावित हुए हैं, और हमने इन देशों से कहा है कि हम उनके जहाजों को इन प्रतिबंधित जलमार्गों से सुरक्षित रूप से बाहर निकालेंगे, ताकि वे स्वतंत्र रूप से और कुशलता से अपना काम कर सकें।" ये अभियान आज सुबह से शुरू हो गया है।