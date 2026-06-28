अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों को बनाया निशाना

अमेरिकी हवाई हमलों ने ईरान के 10 ठिकानों को बनाया निशाना, तेहरान का भी जवाबी हमला

लेखन भारत शर्मा 09:02 am Jun 28, 202609:02 am

क्या है खबर?

होर्मुज जलडमरूमध्य में पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर किकू पर ईरान द्वारा कथित ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हवाई हमलों की दूसरी लहर शुरू की। अमेरिकी सेना ने बताया कि ईरान की निगरानी प्रणालियों और ड्रोन भंडारण सुविधाओं सहित 10 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि, इसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है। इससे युद्ध बढ़ने का खतर बढ़ गया।