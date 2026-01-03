अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, राष्ट्रपति मदुरो को कब्जे में लेने के बाद गिरफ्तार किया

एक बड़े घटनाक्रम में अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस समेत 4 शहरों पर हमला किया है। अमेरिकी विमानों ने इन शहरों में कई सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। ट्रंप ने बताया कि दोनों को देश से बाहर ले जाया गया है।

बयान ट्रंप बोले- मादुरो पत्नी समेत हिरासत में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक हमला किया है, जिन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। यह ऑपरेशन अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया था। जल्द ही ज्यादा जानकारी दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे (स्थानीय समयानुसार) एक प्रेस वार्ता होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!'

गिरफ्तारी अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार किया, आपराधिक मुकदमा चलेगा अमेरिका में रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें बताया कि राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी सेना ने अमेरिका में आपराधिक आरोपों में मुकदमा चलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। ली ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'उन्हें (रूबियो को) अब वेनेजुएला में और किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मादुरो अब अमेरिकी हिरासत में हैं। अमेरिकी हमले गिरफ्तारी वारंट को लागू करने वालों की रक्षा और बचाव के लिए किए गए थे।'

Advertisement

घटनाक्रम अब तक के बड़े घटनाक्रम वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा कि वे अपनी धरती पर विदेशी सेना को स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि सरकार को राष्ट्रपति मादुरो या उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया ने सीमा पर यूनिफाइट कमांड को सक्रिय कर दिया है।

Advertisement

हमला आधी रात को अमेरिका ने किया हमला अमेरिका ने आधी रात को राजधानी काराकस के मुख्य हवाई अड्डे और सबसे बड़े सैन्य अड्डे फुएर्ते टियुना पर हमला किया। काराकस की पहाड़ियों में स्थित संचार केंद्र एल वोलकान और काराकस के नजदीक प्रमुख बंदरगाह ला ग्वाइरा पोर्ट को निशाना बनाया। काराकस के अलावा मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा में भी हमले हुए हैं। इस दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर और जहाज कम ऊंचाई पर उड़ते रहे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्रालय को भी नुकसान की खबर है।

विरोध हमले की दुनिया से लेकर अमेरिका में भी आलोचना क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्ज पैरिला ने इन हमलों को कायरतापूर्ण हरकत बताया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य हमले की निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन बताया। कई अमेरिकी सांसदों ने भी हमले की आलोचना की है। एरिजोना से अमेरिकी सीनेटर रुबेन गाल्गो और यूटा से रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने हमले को गैरजरूरी बताया।