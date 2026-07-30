अमेरिका ने ईरान पर भीषण हमला किया, बुशहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास धमाके

अमेरिका ने ईरान पर भीषण हमला किया, बुशहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास धमाके

लेखन गजेंद्र 09:07 am Jul 30, 202609:07 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने जॉर्डन पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। उसने ईरान के कई शहरों में प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सेना ने सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल-ड्रोन सुविधाओं, तटीय निगरानी, सुरक्षा स्थल और समुद्री क्षमताओं पर गोलाबारी की है। अल जजीरा के मुताबिक, ईरान के केशम, किश, बंदर अब्बास, अबादान और बुशहर में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं।