अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत USS फोर्ड मध्य-पूर्व रवाना किया, जानिए कितना ताकतवर

लेखन गजेंद्र 12:23 pm Feb 13, 202612:23 pm

क्या है खबर?

अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ी दी है। अब उसने दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत USS गेराल्ड आर. फोर्ड को कैरिबियन सागर से रवाना किया है। अमेरिकी प्रशासन ने यह दूसरा विमानवाहक पोत भेजा है। यह निर्णय ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते का दबाव बढ़ाने के लिए लिया गया है। इससे पहले अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन के साथ 3 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत भेजे थे।