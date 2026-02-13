LOADING...
अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत USS गेराल्ड आर फोर्ड मध्य-पूर्व रवाना किया

अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत USS फोर्ड मध्य-पूर्व रवाना किया, जानिए कितना ताकतवर

लेखन गजेंद्र
Feb 13, 2026
12:23 pm
क्या है खबर?

अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ी दी है। अब उसने दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत USS गेराल्ड आर. फोर्ड को कैरिबियन सागर से रवाना किया है। अमेरिकी प्रशासन ने यह दूसरा विमानवाहक पोत भेजा है। यह निर्णय ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते का दबाव बढ़ाने के लिए लिया गया है। इससे पहले अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन के साथ 3 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत भेजे थे।

चेतावनी

ट्रंप ने ईरान को दी है हमले की चेतावनी

USS लिंकन की रवानगी के बाद से ट्रंप लगातार परमाणु समझौते को लेकर ईरान को हमले की चेतावनी दे रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने इजरायली चैनल 12 और अमेरिकी फॉक्स बिजनेस के साथ साक्षात्कार में बताया था कि अमेरिका का विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा था कि या तो हम किसी समझौते पर पहुंचें, या फिर हमें कुछ बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ईरान भी उनकी धमकियों पर जवाब दे रहा है।

खासियत

कितना ताकतवर है USS फोर्ड?

USS गेराल्ड आर. फोर्ड दुनिया का सबसे उन्नत और महंगा विमानवाहक पोत है। इसकी कीमत करीब 1.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसकी लंबाई करीब 1,106 फीट यानी 337 मीटर और फ्लाइट डेक चौड़ाई 78 मीटर है। यानी अगर इसे लंबा खड़ा किया जाए तो यह एफिल टॉवर (330 मीटर) से लंबा होगा। इसमें 75-90 लड़ाकू विमान एकसाथ रखे जा सकते हैं। बेहतर रडार सिस्टम है, परमाणु ऊर्जा से चलता है और 160 से अधिक उड़ान संचालित करता है।

